Как носить красный осенью 2023: идеи аутфитов с разными сочетаниями трендового цвета (фото)
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Осенне-зимний сезон отметился тотальным внедрением красного цвета в луки
В новых коллекциях осень-зима 2023/2024 красный (и его оттенки) стал ведущим, трендовым цветом – от total-red аутфитов до ярких вкраплений аксессуаров и обуви.
Для всех, кто хочет добавить этот универсальный цвет в свой гардероб, специалисты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio собрали самые яркие образы из осенне-зимних коллекций, чтобы продемонстрировать как носить красный этой осенью.
В этом сезоне эксперты советуют обратить внимание на красную обувь, сумки, а также чулки и попробовать стилизации с серым или металликом (другими трендами этого сезона).
Как стильно носить красный цвет 2023
Красный + желтый + коричневый
Красный + коричневый принт питона
Total red
Красный + розовый + зеленый
Красный + зеленый
Красный + бежевый
Красный + серый
Красный + черный
Красный + синий
Отметим, что конец лета уже ознаменовался обновлением гардероба на осень. Приняла популярный тренд на красный цвет супермодель Хейли Бибер, а разные бренды готовятся представить новые коллекции байкерских курток.