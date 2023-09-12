Как носить красный осенью 2023: идеи аутфитов с разными сочетаниями трендового цвета (фото)

Осенне-зимний сезон отметился тотальным внедрением красного цвета в луки

В новых коллекциях осень-зима 2023/2024 красный (и его оттенки) стал ведущим, трендовым цветом – от total-red аутфитов до ярких вкраплений аксессуаров и обуви.

Для всех, кто хочет добавить этот универсальный цвет в свой гардероб, специалисты блога о моде и стиле pumpyourstyle.studio собрали самые яркие образы из осенне-зимних коллекций, чтобы продемонстрировать как носить красный этой осенью.

В этом сезоне эксперты советуют обратить внимание на красную обувь, сумки, а также чулки и попробовать стилизации с серым или металликом (другими трендами этого сезона).

Как стильно носить красный цвет 2023

Красный + желтый + коричневый

Красный + коричневый принт питона

Total red

Красный + розовый + зеленый

Красный + зеленый

Красный + бежевый

Красный + серый

Красный + черный

Красный + синий

Отметим, что конец лета уже ознаменовался обновлением гардероба на осень. Приняла популярный тренд на красный цвет супермодель Хейли Бибер, а разные бренды готовятся представить новые коллекции байкерских курток.