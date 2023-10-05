З синьо-жовтою стрічкою на грудях: Кейт Міддлтон поспілкувалася з українськими біженцями (фото)

Дружина майбутнього короля Великої Британії зустрілася з маленькими українцями

Принцеса Уельська відома своїми стильними виходами у світ. Нещодавно навіть у в’язницю Кейт Міддлтон прийшла у брендовому діловому костюмі. Однак для благодійних цілей, на яких присутні діти, дружина принца Вільяма віддає перевагу простим, елегантним вбранням.

У середу, 4 жовтня, майбутня королева-консорт Великої Британії зустрілася з українськими біженцями, в тому числі з дітьми, яким довелося залишити рідну країну через повномасштабне вторгнення росії. На ній були звичайні сірі штани, в’язана жилетка та біла сорочка.

Захід пройшов у громадському центрі Vsi Razom ("Всі Разом") у торговому центрі Lexicon у місті Бракнел. Кейт була ознайомлена з благодійною роботою, яку проводить організація з підтримки тих, хто прибув у цей район з України в результаті війни з окупантами.

Окрім обговорень проблем та потреб біженців в Англії, Міддлтон також весело провела час із маленькими українцями. На майстер-класі 41-річна принцеса Уельська своїми руками створила синьо-жовту стрічку, яку згодом прикріпила до одягу на грудях.

Кейт Міддлтон на майстер-класі з українськими біженцями. Фото: Getty Images

41-річна принцеса прикріпила синьо-жовту стрічку на одяг. Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма подарувала маленьким українцям промінчик надії. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон вийшла з громадського центру з букетом польових квітів у кольорах українського прапора. Фото: Getty Images

Раніше Кейт Міддлтон "засвітилася" у піджаку бренду Zara. А до цього дружина принца Вільяма повеселила публіку, одягнувши рятувальний жилет на авіабазі в Англії.