З синьо-жовтою стрічкою на грудях: Кейт Міддлтон поспілкувалася з українськими біженцями (фото)
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Дружина майбутнього короля Великої Британії зустрілася з маленькими українцями
Принцеса Уельська відома своїми стильними виходами у світ. Нещодавно навіть у в’язницю Кейт Міддлтон прийшла у брендовому діловому костюмі. Однак для благодійних цілей, на яких присутні діти, дружина принца Вільяма віддає перевагу простим, елегантним вбранням.
У середу, 4 жовтня, майбутня королева-консорт Великої Британії зустрілася з українськими біженцями, в тому числі з дітьми, яким довелося залишити рідну країну через повномасштабне вторгнення росії. На ній були звичайні сірі штани, в’язана жилетка та біла сорочка.
Захід пройшов у громадському центрі Vsi Razom ("Всі Разом") у торговому центрі Lexicon у місті Бракнел. Кейт була ознайомлена з благодійною роботою, яку проводить організація з підтримки тих, хто прибув у цей район з України в результаті війни з окупантами.
Окрім обговорень проблем та потреб біженців в Англії, Міддлтон також весело провела час із маленькими українцями. На майстер-класі 41-річна принцеса Уельська своїми руками створила синьо-жовту стрічку, яку згодом прикріпила до одягу на грудях.
Раніше Кейт Міддлтон "засвітилася" у піджаку бренду Zara. А до цього дружина принца Вільяма повеселила публіку, одягнувши рятувальний жилет на авіабазі в Англії.