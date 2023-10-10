Королева Іспанії Летиція зачарувала образом у розкішній сукні смарагдового відтінку (фото)

Зелений колір дуже личить дружині короля Феліпе VI

Дружина короля Іспанії Феліпе VI Летиція вміє справити враженням елегантним вбранням. Після виходу у гламурній чорній сукні королівська особа продемонструвала стильний образ у зелених тонах.

Як повідомляє "Телеграф", 51-річна королева Іспанії Летиція взяла участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров’я. Подія проходила у готелі Ilunion 10 жовтня 2023 року в Мадриді.

Так, Летиція зачарувала витонченим вбранням. На ній смарагдова сукня французького бренду Sandro з принтом а-ля шовкова хустка. Доповнюють ансамбль чорна сумка від Carolina Herrera та гостроносі босоніжки в тон. Також королева одягла прикраси – каблучку й сережки.

Робити складну зачіску не стала, залишивши волосся розпущеним. Денний макіяж Летиції завершує образ.

Стильний образ іспанської королеви. Фото: Getty Images

Летиція привітна, як завжди. Getty Images

Брендова сумка доповнила вбрання. Getty Images

Іспанська королівська особа не вперше демонструє дивовижне почуття стилю. У 51 рік вона залишається в ідеальній формі, яку вміло підкреслює одягом. Чи не кожен вихід королеви Іспанії справляє фурор. Раніше "Телеграф" розповідав, що на присязі дочки Леонор Летиція сяяла у блакитній сукні в горошок.