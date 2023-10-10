Как сейчас выглядит главная злодейка фильма "101 далматинец": актриса Гленн Клоуз 27 лет спустя (фото)

Роль жестокой Круэллы Де Виль актрисе удалась на все сто

Фильм режиссера Стивена Херека "101 далматинец" по одноименному роману Доди Смит вышел на экраны в 1996 году. Одну из главных ролей исполнила американская актриса, певица и продюсер Гленн Клоуз, которой ныне 76 лет.

"Телеграф" рассказывает, как спустя 27 лет после выхода популярного фильма выглядит та самая злодейка Круэлла Де Виль. Старт карьеры Гленн Клоуз произошел, когда ей было 35 лет, но фильмография актрисы пополняется по сей день.

Круэлла Де Виль – хитрая и жестокая владелица "Дома мод де Виль", мечтающая о манто из шкур далматинцев. Гленн Клоуз не просто справилась с ролью, а и была номинирована на премию "Золотой глобус". Стоит добавить, что актриса много раз выдвигалась на "Оскар", также обладает наградами "Золотой глобус", "Эмми", "Тони" и Гильдии киноактеров США.

Гленн Клоуз на премьере сиквела "102 далматинца" в 2000 году. Фото: Getty Images

Помимо фильмов о далматинцах Клоуз прославилась благодаря фильмам "Роковое влечение", "Опасные связи", "Элегия Хиллбилли", "Сердце Стоун", сериалам "Щит" и "Схватка". Актриса продолжает сниматься в кино по сей день. Знаменитость активна в социальных сетях, где часто показывает снимки со своими домашними любимцами. В отличии от своей экранной героини Клоуз очень любит собак.

Клоуз иногда появляется на светских мероприятиях. Так, 10 октября звезда участвовала в обеде, посвященному Всемирному дню ментального здоровья. На событии звезда сияла в стильном черном костюме. К слову, короткая прическа актрисы уже много лет является визитной карточкой ее имиджа.

Гленн Клоуз в фильме "101 далматинец" и сейчас (фото)

Гленн Клоуз 27 лет назад и сегодня. Фото: Getty Images

Гленн Клоуз сейчас 76 лет. Фото: Getty Images

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