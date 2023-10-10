Який зараз має вигляд головна лиходійка фільму "101 далматинець": актриса Гленн Клоуз 27 років потому (фото)

Роль жорстокої Круелли Де Віль актрисі вдалася на всі сто

Фільм режисера Стівена Херека "101 далматинець" за однойменним романом Доді Сміт вийшов на екрани в 1996 році. Одну з головних ролей виконала американська акторка, співачка й продюсерка Гленн Клоуз, якій нині 76 років.

"Телеграф" розповідає, як через 27 років після виходу популярного фільму виглядає та сама лиходійка Круелла Де Віль. Старт кар’єри Гленн Клоуз стався, коли їй було 35 років, але фільмографія актриси поповнюється до цього дня.

Круелла Де Віль – хитра та жорстока власниця "Дома мод де Віль", яка мріє про манто зі шкур далматинців. Гленн Клоуз не просто впоралася з роллю, а й була номінована на премію "Золотий глобус". Варто додати, що актриса багато разів висувалась на "Оскар", також має нагороди "Золотий глобус", "Еммі", "Тоні" й Гільдії кіноакторів США.

Гленн Клоуз на прем’єрі сіквела "102 далматинці" у 2000 році. Фото: Getty Images

Крім фільмів про далматинців Клоуз прославилася завдяки фільмам "Фатальний потяг", "Небезпечні зв’язки", "Елегія Хіллбіллі", "Серце Стоун", серіалам "Щит" та "Бій". Акторка продовжує зніматися в кіно донині. Знаменитість активна у соціальних мережах, де часто показує знімки зі своїми домашніми улюбленцями. На відміну від своєї екранної героїні Клоуз дуже любить собак.

Клоуз іноді з’являється на світських заходах. Так, 10 жовтня зірка брала участь в обіді, присвяченому Всесвітньому дню ментального здоров’я. На події зірка сяяла у стильному чорному костюмі. До речі, коротка зачіска актриси вже багато років є візитною карткою її іміджу.

Гленн Клоуз у фільмі "101 далматинець" і зараз (фото)

Гленн Клоуз 27 років тому й сьогодні. Фото: Getty Images

Гленн Клоуз зараз 76 років. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилася зірка "Баффі – переможниця вампірів" за 20 років після випуску серіалу. Сару Мішель Геллар застали папараці на прогулянці із чоловіком у Каліфорнії.