Роки беруть своє: як зараз виглядає зірка "Сексу у великому місті" Сара Джесіка Паркер, яка відмовилася від пластики (фото)

Актриса свідомо відмовилася від процедур, що омолоджують, і не боїться старіти природно.

Популярна американська актриса Сара Джессіка Паркер, яка зіграла героїню серіалу "Секс у великому місті", полюбилася глядачам, як пустотлива красуня, яка підкорює Нью-Йорк разом із трьома такими ж впевненими у собі подружками. Зірці зараз 58 років, і вона вирішила старіти природно, за що отримувала як хейт, так і схвалення мільйонів жінок.

Днями Сара Джесіка Паркер відвідала осінній гала-концерт New York City Ballet 2023 у Театрі Девіда Х. Коха у Лінкольн-центрі.

Акторка блищала на світському заході у пишній чорній сукні з відкритими плечима, а доповнили образ незвичайні різнокольорові босоніжки — один темний, другий світлий. Довге випрямлене волосся зірка прикрасила пишним чорним бантом і вибрала яскравий макіяж з акцентом на очах.

Зазначимо, що Сара Джесіка Паркер у своїх інтерв’ю не раз заявляла, що вирішила відмовитися від процедур, що омолоджують, підтяжок обличчя і пластичних операцій. Акторка вирішила старіти природно, тож зараз вона виглядає на свій реальний вік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися героїні культового серіалу "Секс у великому місті". Актриси помітно постаріли, але при цьому виглядають просто приголомшливо.