Годы берут свое: как сейчас выглядит звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер, которая отказалась от пластики (фото)

Актриса сознательно отказалась от омолаживающих процедур и не боится стареть естественно

Популярная американская актриса Сара Джессика Паркер, которая сыграла героиню сериала "Секс в большом городе", полюбилась зрителям, как озорная красотка, которая покоряет Нью-Йорк вместе с тремя такими же уверенными в себе подружками. Звезде сейчас 58 лет, и она решила стареть естественно, за что получала, как хейт, так и одобрение миллионов женщин.

На днях Сара Джессика Паркер посетила осенний гала-концерт New York City Ballet 2023 в Театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре.

Актриса блистала на светском мероприятии в пышном черном платье с открытыми плечами, а дополнили образ необычные разноцветные босоножки — один темный, второй светлый. Длинные выпрямленные волосы звезда украсила пышным черным бантом и выбрала яркий макияж с акцентом на глазах.

Отметим, что Сара Джессика Паркер в своих интервью не раз заявляла, что решила отказаться от омолаживающих процедур, подтяжек лица и пластических операций. Актриса решила стареть естественно. Так что сейчас она выглядит на свой реальный возраст.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились героини культового сериала "Секс в большом городе". Актрисы заметно постарели, но при этом выглядят просто потрясающе.