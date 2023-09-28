Памела Андерсон без макіяжу: 56-річна актриса вразила стильним образом на Паризькому тижні моди (фото)

Актриса все частіше з’являється на публіці без косметики

Популярна актриса канадського походження, зірка "Рятувальників Малібу" Памела Андерсон відвідала Тиждень моди у Парижі у стильному брючному костюмі. Знаменитість привернула до себе всі погляди, адже вирішила не наносити макіяж на обличчя.

Як повідомляє "Телеграф", 56-річна Памела Андерсон була присутня на показі The Row під час Тижня моди у Парижі 27 вересня 2023 року. Актриса займала місце у першому ряду.

Так, для події головна "рятівниця Малібу" обрала брючний костюм-трійку в смужку вільного крою, який доповнила білою сорочкою, чорною сумкою та гостроносими туфлями в тон. Світле волосся актриси спадає їй на плечі.

Памела Андерсон без макіяжу. Фото: Getty Images

Стильний одяг актриси. Фото: Getty Images

Зірці дуже кофмортно у такому образі. Фото: Getty Images

Памела Андерсон викликала фурор, адже ризикнула вийти до публіки практично без косметики. Знаменитість лише трохи підкреслила губи блиском. Варто визнати, що імідж актриси дуже відрізняється від сексуального образу, який приніс їй популярність у 90-х. Єдине, зірка знову повернула тонкі брови, що були в моді багато років тому.

Памела Андерсон у 1992 та 2023 роках. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Паризькому тижні моди помітили 77-річну співачку Шер із бойфрендом. Коханий артистка вдвічі молодший за неї.