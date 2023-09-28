У компанії з молодим бойфрендом: 77-річна Шер відвідала показ мод у Парижі (фото)

Коханий артистки вдвічі молодший за неї

Популярній американській співачці Шер вже 77, проте, дивлячись на неї, цього зовсім не скажеш. І кожен її поява лише підтверджує це. Артистка вміє підібрати свій образ так, щоб підкреслити усі свої переваги.

У середу, 27 вересня, Шер у компанії свого 36-річного коханого, музичного керівника Олександра "AE" Едвардса відвідала показ мод Balmain у рамках Тижня моди у Парижі. Пара сиділа у першому ряду і мило трималася за руки. Варто зазначити, що Шер та Олександр тут же й познайомилися рік тому.

Для заходу 77-річна суперзірка обрала стильний довгий оксамитовий білий піджак із чорною вишивкою, який вона одягла поверх чорного топу та широких штанів. Своє довге вугільно-чорне волосся вона поклала м’якими хвилями, і зробила нюдовий макіяж.

Едвардс виглядав не менш стильно, вибравши для виходу у світ класичний чорний костюм із білою сорочкою, розбавивши свій суворий образ чорними сонцезахисними окулярами.

Пара сиділа у першому ряду і трималася на руки Фото: Getty Images

Шер та Олександр Едвардс постійно трималися за руки Фото: Getty Images

Пара виглядала дуже щасливою Фото: Getty Images

Артистка вибрала дуже стильний образ для виходу у світ Фото: Getty Images

Ну хіба цій красуні може бути 77? Фото: Getty Images

Шер та Олександр "AE" Едвардс почали зустрічатися восени 2022 року, і їх зовсім не бентежить 40-річна різниця у віці. Щобільше, як повідомляють джерела близькі до пари, вони дуже закохані одне в одного.

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