Нестаріюча Джуліанна Мур відкрила плечі в трендовій сукні міді (фото)

62-річна актриса разом із чоловіком "засвітилися" на Тижні моди в Мілані

Тиждень моди в італійському Мілані в театрі "Ла Скала" добіг кінця. Останній день 24 вересня супроводжувався церемонією вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 і зібрав навколо себе багато знаменитостей. Зокрема стильну Джессіку Честейн та Джуліанну Мур.

62-річна голлівудська актриса в неділю "засвітилася" на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Бартом Фрейндліхом. До речі, чоловік знаменитості молодший за неї на дев’ять років. Пара одружена понад 20 років і виховує двох дітей – сина Калеба (1997) та доньку Лів (2002).

Для заходу Джуліанна, яка має дуже молодий та свіжий вигляд, обрала теракотову сукню довжини міді зі спідницею-воланом і зав’язкою на талії. Вбрання — творіння модного бренду Bottega Veneta.

Свій образ зірка завершила чорним клатчем того ж бренду і туфлями на високих підборах бордового кольору з гострим носком. В якості аксесуарів знаменитість віддала перевагу парі золотих сережок і уклала свої каштанове волосся прямо за спину.

Джуліанна Мур вразила розкішним образом у Мілані. Фото: Getty Images

Актриса віддала перевагу сукні модного бренду Bottega Veneta. Фото: Getty Images

Мур взагалі не старіє. Фото: Getty Images

Джуліанна Мур із чоловіком Бартом Фрейндліхом. Фото: Getty Images

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