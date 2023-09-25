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Знову брюнетка: холостячка Майлі Сайрус кардинально змінила імідж (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Американська співачка та актриса Майлі Сайрус Новина оновлена 25 вересня 2023, 11:22
Американська співачка та актриса Майлі Сайрус. Фото Getty Images/instagram.com/mileycyrus

Зірка засумувала за Ханною Монтаною

Американська актриса та співачка Майлі Сайрус кардинально змінила імідж. 30-річна зірка, ймовірно, засумувала за підлітковими часами. Тоді ще юна зірка знімалася в популярному ситкомі "Ханна Монтана", де вона сяяла зі своїм натуральним кольором волосся — каштановим. Тепер Майлі буквально повернулася до свого коріння.

Після болючого розлучення з актором Ліамом Хемсвортом, який зрадив світовій зірці з моделлю, знаменитість переключилася на новий напрямок у своїй творчій музичній кар’єрі і, при цьому, неодноразово змінювала свій імідж.

Увечері 24 вересня Майлі Сайрус постала у новому образі, виклавши фото себе нової в Інстаграмі, на яких вона – брюнетка. Після публікації знімків співачка отримала море позитивних відгуків щодо своєї зачіски. Пост уже зібрав понад мільйон вподобайок та понад 5 тисяч коментарів.

Приводом для Сайрус показати новий колір волосся стало привітання італійського дизайнера Сабато де Сарно "з прекрасним дебютним шоу як креативного директора" Модного дому Gucci.

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Майлі Сайрус з новим кольором волосся та червоною сумкою Gucci
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Як змінювався імідж Майлі Сайрус із роками: фото

майлі сайрус ханна монтана
Ханна Монтана виросла
майлі сайрус ханна монтана

Нагадаємо, що не так давно Майлі Сайрус підвищила популярність стрижки малет. Цей стиль знову став одним із найгарячіших трендів сучасності.

Теги:
#Волосся #Майлі Сайрус #Імідж #Колір волосся