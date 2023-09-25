Знову брюнетка: холостячка Майлі Сайрус кардинально змінила імідж (фото)

Зірка засумувала за Ханною Монтаною

Американська актриса та співачка Майлі Сайрус кардинально змінила імідж. 30-річна зірка, ймовірно, засумувала за підлітковими часами. Тоді ще юна зірка знімалася в популярному ситкомі "Ханна Монтана", де вона сяяла зі своїм натуральним кольором волосся — каштановим. Тепер Майлі буквально повернулася до свого коріння.

Після болючого розлучення з актором Ліамом Хемсвортом, який зрадив світовій зірці з моделлю, знаменитість переключилася на новий напрямок у своїй творчій музичній кар’єрі і, при цьому, неодноразово змінювала свій імідж.

Увечері 24 вересня Майлі Сайрус постала у новому образі, виклавши фото себе нової в Інстаграмі, на яких вона – брюнетка. Після публікації знімків співачка отримала море позитивних відгуків щодо своєї зачіски. Пост уже зібрав понад мільйон вподобайок та понад 5 тисяч коментарів.

Приводом для Сайрус показати новий колір волосся стало привітання італійського дизайнера Сабато де Сарно "з прекрасним дебютним шоу як креативного директора" Модного дому Gucci.

Майлі Сайрус з новим кольором волосся та червоною сумкою Gucci

Як змінювався імідж Майлі Сайрус із роками: фото

Ханна Монтана виросла

Нагадаємо, що не так давно Майлі Сайрус підвищила популярність стрижки малет. Цей стиль знову став одним із найгарячіших трендів сучасності.