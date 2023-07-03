Зачіска, яка підкорила Майлі Сайрус та Ріанну: стильні ідеї трендової у 2023 році стрижки малет (фото)

Малет — досить екстравагантна зачіска, яку вибираю найсміливіші

Стрижка малет пройшла довгий шлях з 70-х років до сьогодення, і більше, ця стильна тенденція продовжує модернізуватися. Щось між панком, роком та гламуром – унікальний стиль стрижки підкорив багатьох зірок, таких як Майлі Сайрус, Ріанна, Скарлетт Йоханссон та Зендая.

Зазначимо, що ця зачіска швидко стала унісекс, особливо у світі року, оскільки деякі співаки також перейняли її. Головна особливість стрижки: волосся коротке спереду та довге ззаду.

Зазначимо, що таку зачіску можна робити як власницям рівного, так і кучерявого волосся. Більш того, довжину як спереду, так і ззаду ви також можете регулювати на свій смак. Те саме стосується і довжини чубчика.

Якщо ви все ж таки зважилися на таке екстравагантне рішення, "Телеграф" зібрав для вас найстильніші та найяскравіші варіанти стрижки малет. Якщо ви ще роздуми, можливо ці фото якраз вас і надихнуть на експерименти.

Стрижка малет: ідеї

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