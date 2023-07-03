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Зачіска, яка підкорила Майлі Сайрус та Ріанну: стильні ідеї трендової у 2023 році стрижки малет (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цей стиль знову став одним із найгарячіших трендів сучасності Новина оновлена 03 липня 2023, 08:38
Цей стиль знову став одним із найгарячіших трендів сучасності. Фото pexels.com

Малет — досить екстравагантна зачіска, яку вибираю найсміливіші

Стрижка малет пройшла довгий шлях з 70-х років до сьогодення, і більше, ця стильна тенденція продовжує модернізуватися. Щось між панком, роком та гламуром – унікальний стиль стрижки підкорив багатьох зірок, таких як Майлі Сайрус, Ріанна, Скарлетт Йоханссон та Зендая.

Зазначимо, що ця зачіска швидко стала унісекс, особливо у світі року, оскільки деякі співаки також перейняли її. Головна особливість стрижки: волосся коротке спереду та довге ззаду.

Зазначимо, що таку зачіску можна робити як власницям рівного, так і кучерявого волосся. Більш того, довжину як спереду, так і ззаду ви також можете регулювати на свій смак. Те саме стосується і довжини чубчика.

Якщо ви все ж таки зважилися на таке екстравагантне рішення, "Телеграф" зібрав для вас найстильніші та найяскравіші варіанти стрижки малет. Якщо ви ще роздуми, можливо ці фото якраз вас і надихнуть на експерименти.

Стрижка малет: ідеї

Стрижка малет 2023 Майлі Сайрус
Стрижка малет 2023 рівна
Стрижка малет 2023 для брюнеток
Стрижка малет 2023 коротка
Стрижка малет 2023 ультракоротка
Стрижка малет 2023 з подовженою чубчиком
Стрижка малет 2023 для довгого кучерявого волосся
Стрижка малет 2023 з короткою чубчиком
Стрижка малет 2023 для блондинок
Стрижка малет 2023 об’ємна
Стрижка малет 2023 на довге волосся
Стрижка малет 2023 з поголеними скронями.
Стрижка малет 2023
Стрижка малет
Стрижка малет: ідеї

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

Теги:
#Мода #Зачіски #Стрижки