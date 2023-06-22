Зачіски з 70-х, які завжди будуть модними: топ-5 найстильніших варіантів (фото)

Ці стрижки все ще у тренді

Мода циклічна, не варто забувати про це. Як і про те, що є тренди, які залишаються актуальними протягом багатьох років та сезонів. Наприклад, дуже стильними та модними вважаються зачіски та стрижки з 70-х.

Чарівність та ідеологія тих років залишили незаперечний відбиток у світі моди та перукарського мистецтва, пише портал santeplus. Ми вибрали для наших модниць топ-5 найкращих стрижок, які завжди будуть у моді.

Трендові зачіски з 70-х

Шеггі з чубчиком-шторкою

Ця красива стрижка в культовому та елегантному стилі, що так цінується в 70-х роках, повертається. Це стильна стрижка з багатошаровим чубчиком. Що ж до довжини, вона обрамляє обличчя, не створюючи ефекту "шолома". Стрижка, яку варто вибрати, якщо ви хочете виглядати молодо, круто та свіжо.

Довге хвилясте волосся

Зачіска русалки – жінкам це подобається. Ця схильність пояснюється природним та сексуальним аспектом хвилястості, який багато говорить про м’якість жінки, яка їх носить.

Довга зачіска з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка, що підкреслює чарівність очей, і кілька шарів волосся, що надають об’єм — дві "складові", які ідеально доповнюють один одного в цій вінтажній зачісці.

Кучерявий боб

Ідея зачіски, яка прикрасить ваше волосся і заощадить вам особливо дорогі засоби для укладання. Особливо добре підійде дівчатам з кучерявим або кучерявим волоссям.

Довге волосся з боковим проділом

Розпущене волосся з бічним проділом — спосіб повернути зачіски 70-х! Немає нічого жіночнішого, ніж повітряні, зачесані набік локони.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.