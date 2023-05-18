Кому не підходить довге волосся, а кому — короткі стрижки: як підібрати зачіску під форму обличчя (фото)

Белла Хадід може дозволити собі будь-яку стрижку, а Селені Гомес не підійде довгий чубчик

Часто при виборі стрижки та зачіски ми орієнтуємося на власний смак, тренди, не звертаючи уваги на форму нашого обличчя. Для вибору ідеальної зачіски та створення гармонійного образу варто враховувати форму обличчя так само, як ми враховуємо особливості фігури при виборі одягу.

У блозі про моду pumpyourstyle.studio спеціалісти розповіли, які зачіски найкраще підходять до різних форм обличчя, а від яких краще відмовитись. Нагадаємо, що всього є чотири форми обличчя — це овальна, кругла, квадратна та трикутна форми.

Овальна форма

Овальне обличчя немов створено для сміливих експериментів, адже такій зовнішності підходять майже будь-які зачіски. Єдина зачіска, яка може не підійти овальному обличчю — довге пряме волосся (особливо зав’язане у хвіст).

На фото - Белла Хадід

Кругла форма

Власницям круглого обличчя більше підійдуть короткі багаторівневі варіанти стрижок, які допоможуть скорегувати повноту обличчя і візуально витягнути форму голови. Наприклад, каскад, каре з видовженими пасмами та подовжений боб. Також варто відмовитися від довгих чубчиків, не оголяти вуха та не зачісувати волосся назад.

На фото - Селена Гомес

Квадратна форма

Найкращий варіант для власниць "квадрата" – легкі зачіски, що роблять обличчя візуально більш витонченим. Градуйовані стрижки та легкі локони допоможуть згладити риси обличчя, надавши їм жіночності. Відмінно підійде багатошарова стрижка і довге волосся з довгим багатошаровим косим чубчиком.

Власницям квадратної форми обличчя варто уникати прямого чубчика і випрямлених пасм. Також варто відмовитися від коротких стрижок.

На фото - Олівія Вайлд

Трикутна форма

"Трикутнику" ідеально підходять короткі стрижки: гарсон, шапочка, класичне каре, подовжений каскад, укорочений боб. Для такої форми обличчя максимальний об’єм зачіски повинен бути зосереджений в області щелепи, але не скул.

Варто відмовитися від коротких стрижок з об’ємною верхівкою, прямого волосся, зачесаного назад, довжини до середини шиї.

На фото - Ріанна

Раніше експерти розповіли, про трендові прикраси 2023 року — перли. Дізнайтесь, як їх грамотно стилізувати з повсякденними образами, щоб було стильно і сучасно.