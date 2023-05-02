Зачіски, які роблять старше своїх років: поради, як жінкам 50+ виглядати молодшими

Ці стрижки слід уникати, щоб залишатися молодою.

У 50 років кожна жінка хоче почуватися добре та створювати динамічний образ. Це, звісно, проходить через зовнішній вигляд. Тут важливі не лише одяг та макіяж, а й зачіска, яка може повністю змінити обличчя та зробити як молодшим, так і навпаки додати років.

Не завжди легко змінити свій зовнішній вигляд, і все ж таки ваша стрижка є ключем до молодшого обличчя, пише santeplus. Є помилки стилю, які потрібно викоренити із ризиком старіння, ось деякі з них.

Які стрижки не підходять жінкам за 50

Занадто довге волосся

Чим старше ми стаємо, тим більше наше волосся втрачає густоту, кінчики пересихають і, зрештою, довге волосся стає непривабливим. Вони звисають довгими, тьмяними, плоскими нитками і мають тенденцію стягувати риси обличчя вниз і надавати втомленому вигляду.

Гладкі та плоскі стрижки

Слід уникати занадто гладких стрижок з проділом посередині або з проділом, при якому все волосся має однакову довжину, геометричного квадратного типу. Те саме з короткими прямими чубчиками. Адже втрата об’єму та блиску волосся не дозволяє отримати гарний результат.

Невідповідне фарбування

Найпоширеніша помилка — вибрати занадто темний або надто однорідний колір, який контрастуватиме з кольором обличчя і підкреслить зморшки та некрасивий ефект.

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.