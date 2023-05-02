Зачіски, які роблять старше своїх років: поради, як жінкам 50+ виглядати молодшими
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці стрижки слід уникати, щоб залишатися молодою.
У 50 років кожна жінка хоче почуватися добре та створювати динамічний образ. Це, звісно, проходить через зовнішній вигляд. Тут важливі не лише одяг та макіяж, а й зачіска, яка може повністю змінити обличчя та зробити як молодшим, так і навпаки додати років.
Не завжди легко змінити свій зовнішній вигляд, і все ж таки ваша стрижка є ключем до молодшого обличчя, пише santeplus. Є помилки стилю, які потрібно викоренити із ризиком старіння, ось деякі з них.
Які стрижки не підходять жінкам за 50
- Занадто довге волосся
Чим старше ми стаємо, тим більше наше волосся втрачає густоту, кінчики пересихають і, зрештою, довге волосся стає непривабливим. Вони звисають довгими, тьмяними, плоскими нитками і мають тенденцію стягувати риси обличчя вниз і надавати втомленому вигляду.
- Гладкі та плоскі стрижки
Слід уникати занадто гладких стрижок з проділом посередині або з проділом, при якому все волосся має однакову довжину, геометричного квадратного типу. Те саме з короткими прямими чубчиками. Адже втрата об’єму та блиску волосся не дозволяє отримати гарний результат.
- Невідповідне фарбування
Найпоширеніша помилка — вибрати занадто темний або надто однорідний колір, який контрастуватиме з кольором обличчя і підкреслить зморшки та некрасивий ефект.
Раніше ми розповідали, які стрижки стали супертрендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.