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Ідеальні зачіски для кучерявого волосся: топ-5 стрижок, щоб виглядати шикарно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Топ-5 крутих стрижок для кучериків
Топ-5 крутих стрижок для кучериків. Фото pexels.com

Практичні та модні зачіски з кучерявим волоссям

Знайти ідеальну зачіску для кучерявого волосся може бути непросто, проте цілком реально. Головне визначити яку довжину ви хочете, і поєднувати її зі своєю формою обличчя.

Також не зайвим буде врахувати і тип ваших локонів, пише santeplus. Наприклад, якщо у вас дуже еластичні локони, які підстрибують при висиханні, тоді можна підстригтися трохи довше. Ми підібрали то-5 стильних стрижок, які будуть мати чудовий вигляд на кучерявому волоссі.

Стильні стрижки для кучерявого волосся

  • Фігурна стрижка середньої довжини

Почніть із середньої довжини в плечах і зачешіть на бік. Ваше волосся буде більш живим, ніж будь-коли, тому що ця стрижка надасть їм свіжого вигляду.

Стильні стрижки для кучерявого волосся
  • Хвилястий боб і коса чубчик

Довгий боб — один з найкрасивіших способів носити кучеряве від природи волосся. Зачіска з бічним проділом створює невимушений образ, а хвилясті пасма красиво обрамляють обличчя.

Стильні стрижки для кучерявого волосся
  • Довга U-подібна стрижка

Довга U-подібна стрижка має чудовий вигляд на хвилястому волоссі. До речі, особливо красиво вона виглядає з темно-каштановим фарбуванням, яке підкреслює природний блиск та сяйво волосся.

Стильні стрижки для кучерявого волосся
  • Стрижка шеггі

Багатошарові загострені кучері підкреслюють очі і обрамляють обличчя. Так що, якщо ви любите скуйовджені локони без особливих зусиль, ця стрижка ідеально вам підійде.

Стильні стрижки для кучерявого волосся
  • Кучерявий каскад

Якщо у вас волосся середньої довжини і ви хочете більше об’єму у коренів і текстурованих локонів, вам підійде багатошарове укладання! Не соромтеся вибирати конічні пасма навколо обличчя, щоб пом’якшити та підкреслити риси.

Стильні стрижки для кучерявого волосся

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