Зачіски для найсміливіших: топ-3 трендових коротких стрижок у 2023 році (фото)
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Ваш образ буде дивовижним
Скажімо прямо, коротко підстригтися дано не всім жінкам, адже "у грі" беруть участь лише найсміливіші! Якщо ви одна з таких дам — розповідаємо про три найтрендовіші короткі стрижки 2023 року, які легко поєднують у собі простоту і елегантність.
Ці чарівні зачіски чарівно прикрасять ваш образ, і ваша стрижка по-новому підкреслить ваші риси обличчя, надавши вам бажаного об’єму та екстравагантності, пише santeplus. Все, що вам потрібно зробити, це зробити такий експеримент і вибрати трендовий варіант.
Топ-3 трендових стрижок на коротке волосся 2023:
- Багатошаровий боб
Прямому волоссю потрібна структура, і тут на допомогу приходить багатошарова стрижка "боб", яка надає їм текстури та чіткості. Все, що залишилося, це укласти волосся за допомогою обідка або перлинних шпильок.
- Піксі
Ця стрижка схожа на класичну хлопчачу стрижку з похилою бахромою збоку. Це трюк, який звільняє шию, щоб краще розкрити риси обличчя.
- Боб піксі
Безладдя — це все чарівність цієї стрижки, щось середнє між стрижкою піксі та бобом. Його неструктуровані шари, що перекриваються і скуйовджені, і голінний ефект на кінцях надає стрижці дикого і зухвалого вигляду.
"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.