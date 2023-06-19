Зачіски для найсміливіших: топ-3 трендових коротких стрижок у 2023 році (фото)

Ваш образ буде дивовижним

Скажімо прямо, коротко підстригтися дано не всім жінкам, адже "у грі" беруть участь лише найсміливіші! Якщо ви одна з таких дам — розповідаємо про три найтрендовіші короткі стрижки 2023 року, які легко поєднують у собі простоту і елегантність.

Ці чарівні зачіски чарівно прикрасять ваш образ, і ваша стрижка по-новому підкреслить ваші риси обличчя, надавши вам бажаного об’єму та екстравагантності, пише santeplus. Все, що вам потрібно зробити, це зробити такий експеримент і вибрати трендовий варіант.

Топ-3 трендових стрижок на коротке волосся 2023:

Багатошаровий боб

Прямому волоссю потрібна структура, і тут на допомогу приходить багатошарова стрижка "боб", яка надає їм текстури та чіткості. Все, що залишилося, це укласти волосся за допомогою обідка або перлинних шпильок.

Піксі

Ця стрижка схожа на класичну хлопчачу стрижку з похилою бахромою збоку. Це трюк, який звільняє шию, щоб краще розкрити риси обличчя.

Боб піксі

Безладдя — це все чарівність цієї стрижки, щось середнє між стрижкою піксі та бобом. Його неструктуровані шари, що перекриваються і скуйовджені, і голінний ефект на кінцях надає стрижці дикого і зухвалого вигляду.

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