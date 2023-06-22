Прически из 70-х, которые всегда будут в моде: топ-5 самых стильных вариантов (фото)

Эти стрижки все еще в тренде

Мода циклична, не стоит об этом забывать. Как и о том, что есть тренды, которые остаются актуальными на протяжении многих годов и сезонов. К примеру, очень стильными и модными считаются прически и стрижки из 70-х.

Очарование и идеология тех лет оставили неоспоримый отпечаток в мире моды и парикмахерского искусства, пишет портал santeplus. Мы выбрали для наших модниц топ-5 лучших стрижек, которые всегда будут в моде.

Трендовые прически из 70-х

Шэгги с челкой-шторкой

Эта красивая стрижка в культовом и элегантном стиле, столь ценимом в 70-х годах, возвращается. Это стильная стрижка с многослойной челкой. Что касается длины, то она обрамляет лицо, не создавая эффекта "шлема". Стрижка, которую стоит выбрать, если вы хотите выглядеть молодо, круто и свежо.

Длинные волнистые волосы

Прическа русалки — женщинам это нравится. Эта склонность объясняется естественным и сексуальным аспектом волнистости, который многое говорит о мягкости женщины, которая их носит.

Длинная прическа с челкой-шторкой

Челка-шторка, подчеркивающая очарование глаз, и несколько слоев волос, придающих объем — две "составляющих", которые идеально дополняют друг друга в этой винтажной прическе.

Кудрявый боб

Идея прически, которая украсит ваши волосы и сэкономит вам особенно дорогие средства для укладки. Особенно хорошо подойдет девушкам с кудрявыми или вьющимися волосами.

Длинные волосы с боковым пробором

Распущенные волосы с боковым пробором — способ вернуть прически 70-х! Нет ничего более женственного, чем воздушные, зачесанные набок локоны.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.