Прически, которые делают старше своих лет: советы, как женщинам 50+ выглядеть моложе
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Эти стрижки следует избегать, чтобы оставаться молодой.
В 50 лет каждая женщина хочет чувствовать себя хорошо и создавать динамичный образ. Это, конечно, проходит через внешний вид. Здесь важны не только одежда и макияж, но и прическа, которая может полностью изменить лицо и сделать как моложе, так и наоборот прибавить лет.
Не всегда легко изменить свой внешний вид, и все же ваша стрижка является ключом к более молодому лицу, пишет santeplus. Есть ошибки стиля, которые нужно искоренить с риском старения, вот некоторые из них.
Какие стрижки не подходят женщинам за 50
- Слишком длинные волосы
Чем старше мы становимся, тем больше наши волосы теряют густоту, кончики пересыхают и, в конечном счете, длинные волосы становятся неприглядными. Они свисают длинными, тусклыми, плоскими нитями и имеют тенденцию стягивать черты лица вниз и придавать усталый вид.
- Гладкие и плоские стрижки
Следует избегать слишком гладких стрижек с пробором посередине или с пробором, при котором все волосы имеют одинаковую длину, геометрического квадратного типа. То же самое с короткими прямыми челками. Ведь потеря объема и блеска волос не позволяет получить красивый результат.
- Неподходящее окрашивание
Самая распространенная ошибка — выбрать слишком темный или слишком однородный цвет, который будет контрастировать с цветом лица и подчеркнет морщины и некрасивый эффект.
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