Прически, которые делают старше своих лет: советы, как женщинам 50+ выглядеть моложе

Эти стрижки следует избегать, чтобы оставаться молодой.

В 50 лет каждая женщина хочет чувствовать себя хорошо и создавать динамичный образ. Это, конечно, проходит через внешний вид. Здесь важны не только одежда и макияж, но и прическа, которая может полностью изменить лицо и сделать как моложе, так и наоборот прибавить лет.

Не всегда легко изменить свой внешний вид, и все же ваша стрижка является ключом к более молодому лицу, пишет santeplus. Есть ошибки стиля, которые нужно искоренить с риском старения, вот некоторые из них.

Какие стрижки не подходят женщинам за 50

Слишком длинные волосы

Чем старше мы становимся, тем больше наши волосы теряют густоту, кончики пересыхают и, в конечном счете, длинные волосы становятся неприглядными. Они свисают длинными, тусклыми, плоскими нитями и имеют тенденцию стягивать черты лица вниз и придавать усталый вид.

Гладкие и плоские стрижки

Следует избегать слишком гладких стрижек с пробором посередине или с пробором, при котором все волосы имеют одинаковую длину, геометрического квадратного типа. То же самое с короткими прямыми челками. Ведь потеря объема и блеска волос не позволяет получить красивый результат.

Неподходящее окрашивание

Самая распространенная ошибка — выбрать слишком темный или слишком однородный цвет, который будет контрастировать с цветом лица и подчеркнет морщины и некрасивый эффект.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.