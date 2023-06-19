Прически для самых смелых: топ-3 трендовых коротких стрижек в 2023 году (фото)

Ваш образ будет умопомрачительным

Скажем прямо, коротко подстричься дано не всем женщинам, ведь "в игре" участвуют только самые смелые! Если вы одна из таких дам — рассказываем о трех самых трендовых коротких стрижках 2023 года, которые легко сочетают в себе простоту и элегантность.

Эти очаровательные прически волшебно украсят ваш образ, и ваша стрижка по-новому подчеркнет ваши черты лица, придав вам желаемый объем и экстравагантность, пишет santeplus. Все, что вам нужно сделать, это решиться на такой эксперимент и выбрать трендовый вариант.

Топ-3 трендовых стрижек на короткие волосы 2023:

Многослойный боб

Прямым волосам нужна структура, и здесь на помощь приходит многослойная стрижка "боб", которая придает им текстуру и четкость. Все, что осталось, это уложить волосы с помощью ободка или жемчужных заколок.

Пикси

Эта стрижка похожа на классическую мальчишескую стрижку с наклонной бахромой сбоку. Это трюк, который освобождает шею, чтобы лучше раскрыть черты лица.

Боб пикси

Беспорядок — это все очарование этой стрижки, нечто среднего между стрижкой пикси и бобом. Его неструктурированные, перекрывающиеся и взлохмаченные слои и бритвенный эффект на концах придает стрижке дикий и дерзкий вид.

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