Укр

Кому не подходят длинные волосы, а кому – короткие стрижки: как подобрать прическу под форму лица (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обладательницам овальной формы лица подходят почти любые прически Новость обновлена 18 мая 2023, 07:44
Обладательницам овальной формы лица подходят почти любые прически. Фото pixabay.com

Белла Хадид может позволить себе любую стрижку, а Селене Гомес не подойдет длинная челка

Часто при выборе стрижки и прически мы ориентируемся на свой вкус, тренды, не обращая внимания на форму нашего лица. Для выбора идеальной прически и создания гармоничного образа следует учитывать форму лица так же, как мы учитываем особенности фигуры при выборе одежды.

В блоге о моде pumpyourstyle.studio специалисты рассказали, какие прически лучше всего подходят к разным формам лица, а от которых лучше отказаться. Напомним, что всего есть четыре формы лица — это овальная, круглая, квадратная и треугольная формы.

Овальная форма

Овальное лицо словно создано для смелых экспериментов, ведь такой внешности подходят почти любые прически. Единственная прическа, которая может не подойти овальному лицу – длинные прямые волосы (особенно завязанные в хвост).

белла хадид
На фото — Белла Хадид

Круглая форма

Обладательницам круглого лица больше подойдут короткие многоуровневые варианты стрижек, которые помогут скорректировать полноту лица и визуально вытянуть форму головы. К примеру, каскад, каре с удлиненными прядями и удлиненный боб. Также следует отказаться от длинных челок, не оголять уши и не зачесывать волосы назад.

селен гомес
На фото — Селена Гомес

Квадратная форма

Лучший вариант для обладательниц "квадрата" – легкие прически, делающие лицо визуально более утонченным. Градируемые стрижки и легкие локоны помогут сгладить черты лица, придав им женственность. Отлично подойдет многослойная стрижка и длинные волосы с длинной многослойной косой челкой.

Обладательницам квадратной формы лица следует избегать прямой челки и выпрямленных прядей. Также следует отказаться от коротких стрижек.

Оливия Уайлд
На фото — Оливия Уайльд

Треугольная форма

"Треугольнику" идеально подходят короткие стрижки: гарсон, шапочка, классическое каре, удлиненный каскад, укороченный боб. Для такой формы лица максимальный объем прически должен быть сосредоточен в области челюсти, но не скул.

Следует отказаться от коротких стрижек с объемной верхушкой, прямых волос, зачесанных назад, длины до середины шеи.

рианна
На фото — Рианна

Ранее эксперты рассказали, о трендовых украшениях 2023 года — жемчуге. Узнайте, как его грамотно стилизовать с повседневными образами, чтобы было стильно и современно.

Теги:
#Мода #Прически #Стрижки