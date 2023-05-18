Кому не подходят длинные волосы, а кому – короткие стрижки: как подобрать прическу под форму лица (фото)

Белла Хадид может позволить себе любую стрижку, а Селене Гомес не подойдет длинная челка

Часто при выборе стрижки и прически мы ориентируемся на свой вкус, тренды, не обращая внимания на форму нашего лица. Для выбора идеальной прически и создания гармоничного образа следует учитывать форму лица так же, как мы учитываем особенности фигуры при выборе одежды.

В блоге о моде pumpyourstyle.studio специалисты рассказали, какие прически лучше всего подходят к разным формам лица, а от которых лучше отказаться. Напомним, что всего есть четыре формы лица — это овальная, круглая, квадратная и треугольная формы.

Овальная форма

Овальное лицо словно создано для смелых экспериментов, ведь такой внешности подходят почти любые прически. Единственная прическа, которая может не подойти овальному лицу – длинные прямые волосы (особенно завязанные в хвост).

На фото — Белла Хадид

Круглая форма

Обладательницам круглого лица больше подойдут короткие многоуровневые варианты стрижек, которые помогут скорректировать полноту лица и визуально вытянуть форму головы. К примеру, каскад, каре с удлиненными прядями и удлиненный боб. Также следует отказаться от длинных челок, не оголять уши и не зачесывать волосы назад.

На фото — Селена Гомес

Квадратная форма

Лучший вариант для обладательниц "квадрата" – легкие прически, делающие лицо визуально более утонченным. Градируемые стрижки и легкие локоны помогут сгладить черты лица, придав им женственность. Отлично подойдет многослойная стрижка и длинные волосы с длинной многослойной косой челкой.

Обладательницам квадратной формы лица следует избегать прямой челки и выпрямленных прядей. Также следует отказаться от коротких стрижек.

На фото — Оливия Уайльд

Треугольная форма

"Треугольнику" идеально подходят короткие стрижки: гарсон, шапочка, классическое каре, удлиненный каскад, укороченный боб. Для такой формы лица максимальный объем прически должен быть сосредоточен в области челюсти, но не скул.

Следует отказаться от коротких стрижек с объемной верхушкой, прямых волос, зачесанных назад, длины до середины шеи.

На фото — Рианна

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