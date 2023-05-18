Идеальные прически для кудрявых волос: топ-5 стрижек, чтобы выглядеть шикарно (фото)
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Практичные и модные прически с вьющимися волосами
Найти идеальную прическу для вьющихся волос может быть непросто, однако вполне реально. Главное определиться какую длину вы хотите, и сочетать ее со своей формой лица.
Также не лишним будет учесть и тип ваших локонов, пишет santeplus. К примеру, если у вас очень эластичные локоны, которые подпрыгивают при высыхании, тогда можно подстричься немного длиннее. Мы подобрали то-5 стильных стрижек, которые будут отлично смотреться на кудрявых волосах.
Стильные стрижки для кудрявых волос
- Фигурная стрижка средней длины
Начните со средней длины в плечах и зачешите на бок. Ваши волосы будут более живыми, чем когда-либо, потому что эта стрижка придаст им свежий вид.
- Волнистый боб и косая челка
Длинный боб — один из самых красивых способов носить вьющиеся от природы волосы. Прическа с боковым пробором создает непринужденный образ, а волнистые пряди красиво обрамляют лицо.
- Длинная U-образная стрижка
Длинная U-образная стрижка отлично смотрится на волнистых волосах. Кстати, особенно красиво она смотрится с темно-каштановым окрашиванием, которое подчеркивает естественный блеск и сияние волос.
- Стрижка шегги
Многослойные заостренные вьющиеся кудри подчеркивают глаза и обрамляют лицо. Так что, если вы любите взлохмаченные локоны без особых усилий, эта стрижка идеально вам подойдет.
- Кудрявый каскад
Если у вас волосы средней длины и вы хотите больше объема у корней и более текстурированных локонов, вам подойдет многослойная укладка! Не стесняйтесь выбирать конические пряди вокруг лица, чтобы смягчить и подчеркнуть черты.
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