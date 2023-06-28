Наймодніша зачіска 2023 року: круті ідеї трендової короткої стрижки боб (фото)

Короткі боби мають чудовий вигляд на більшості жінок.

У 2023 році одягненими трендовими зачісками є короткі стрижки, серед яких неймовірно стильний "боб". З моменту появи в 20-х роках минулого століття стрижка значно еволюціонувала відповідно до сучасних тенденцій, тому варіантів "боба" є величезна кількість. Таким чином, можливості безмежні для тих, хто шукає сміливих змін.

Ця зачіска розкриває унікальну красу кожної жінки, вигідно підкреслюючи "потрібні" риси обличчя та природно маскуючи дрібні недоліки. Плюс до всього "боб" омолоджує.

Які бувають види стрижки боб

Лоб — це скорочення від "довгий боб". Це одна із найпопулярніших версій цієї стрижки для волосся середньої довжини.

— це скорочення від "довгий боб". Це одна із найпопулярніших версій цієї стрижки для волосся середньої довжини. Асиметричний боб — одна сторона довша за іншу. При чому немає жодних "правил" щодо довжини.

Класичний боб — це стрижка без шарів або екстремальної текстури, волосся однакової довжини, що ковзає по лінії щелепи і обіймає підборіддя.

— це стрижка без шарів або екстремальної текстури, волосся однакової довжини, що ковзає по лінії щелепи і обіймає підборіддя. Увігнутий боб — стрижка А-силуету, коли волосся довше спереду, ніж ззаду.

— стрижка А-силуету, коли волосся довше спереду, ніж ззаду. Французький боб – суперкороткий варіант класичної зачіски.

– суперкороткий варіант класичної зачіски. Піксі-боб — це суміш французького боба та градуйованого боба. Відрізняється насамперед довжиною за вухами та ззаду біля потилиці. Укорочення цих областей дає ефект стрижки піксі.

Перевернутий або градуйований боб — мається на увазі нашарування на потилиці, а також градація довжини від найкоротшої до найдовшої до обличчя.

Ідеї зачіски "боб" на 2023 рік

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.