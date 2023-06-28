Самая модная прическа 2023 года: крутые идеи трендовой короткой стрижки боб (фото)

Короткие бобы отлично смотрятся на большинстве женщин.

В 2023 году одень трендовыми прическами являются короткие стрижки, среди которых невероятно стильный "боб". С момента своего появления в 20-х годах прошлого столетия стрижка значительно эволюционировала в соответствии с современными тенденциями, поэтому вариантов "боба" есть огромное количество. Таким образом, возможности безграничны для тех, кто ищет смелые изменения.

Эта прическа раскрывает уникальную красоту каждой женщины, выгодно подчеркивая "нужные" черты лица и естественно маскируя мелкие недостатки. Плюс ко всему "боб" омолаживает.

Какие бывают виды стрижки боб

Лоб — это сокращение от "длинный боб". Это одна из самых популярных версий этой стрижки для волос средней длины.

— это сокращение от "длинный боб". Это одна из самых популярных версий этой стрижки для волос средней длины. Асимметричный боб — одна сторона длиннее другой. При чем нет никаких "правил" относительно длины.

Классический боб — представляет собой стрижку без слоев или экстремальной текстуры, волосы одинаковой длины, скользящие по линии челюсти и обнимающие подбородок.

— представляет собой стрижку без слоев или экстремальной текстуры, волосы одинаковой длины, скользящие по линии челюсти и обнимающие подбородок. Вогнутый боб — стрижка А-силуэта, когда волосы длиннее спереди, чем сзади.

— стрижка А-силуэта, когда волосы длиннее спереди, чем сзади. Французский боб — супер-короткий вариант классической прически.

— супер-короткий вариант классической прически. Пикси-боб — это смесь французского боба и градуированного боба. Отличается прежде всего длиной за ушами и сзади у затылка. Укорочение этих областей дает эффект стрижки пикси.

Перевернутый или градуированный боб - имеется в виду наслоение на затылке, а также градация длины от самой короткой до самой длинной по направлению к лицу.

Идеи прически "боб" на 2023 год

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.