Стильно, модно и легко укладывать: топ самых трендовых коротких женских стрижек в 2023 году (фото)

Ваш образ будет умопомрачительным!

Короткие стрижки, особенно на лето, — это спасение, ведь девушкам с такими прическами будет намного легче перенести жару чем обладательницам длинных волос. Однако вы не думайте — преимущества коротких причесок на этом не заканчиваются.

Эта очаровательная стрижка волшебно украсит ваш образ, сделает его намного свежее и придаст молодой вид. Также короткие стрижки не так сложно укладывать, как прически с длинными волосами. Все, что вам нужно сделать, это расчесать или подправить ее. Именно о таких стильных вариантах мы и хотим рассказать сегодня.

Трендовые короткие стрижки для женщин

Текстурированный пикси-боб

Она очень свежая и ее легко укладывать, просто заправив две боковые пряди за уши. Более того, как и большинство коротких стрижек, пикси-боб дает возможность стильно и элегантно носить все любимые серьги.

Пикси

Больше нет необходимости в продуктах для укладки, наполненных токсичными веществами, обещающими объем и блеск, потому что есть стрижка пикси. У этой стрижки есть преимущество, что она улучшает внешний вид очень мягкими многослойными слоями, а также освобождает шею, чтобы лучше раскрыть черты лица.

Многослойный боб

Чтобы смягчить черты лица, лучше всего подойдет мягкий и простой многослойный боб. Отличная стрижка, которая может помочь вам подчеркнуть ваши лучшие черты лица, сохраняя при этом объем с помощью многослойных слоев.

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.