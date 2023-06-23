Стильно, модно та легко укладати: топ найтрендовіших коротких жіночих стрижок у 2023 році (фото)

Ваш образ буде дивовижним!

Короткі стрижки, особливо на літо, — це порятунок, адже дівчатам з такими зачісками буде набагато легше перенести спеку ніж володаркам довгого волосся. Однак ви не думайте — переваги коротких зачісок на цьому не закінчуються.

Ця чарівна стрижка чарівно прикрасить ваш образ, зробить його набагато свіжішим і надасть молодого вигляду. Також короткі стрижки не так складно укладати, як зачіски з довгим волоссям. Все, що вам потрібно зробити, це розчесати чи підправити її. Саме про такі стильні варіанти ми й хочемо розповісти сьогодні.

Трендові короткі стрижки для жінок

Текстурований піксі-боб

Вона дуже свіжа і її легко укладати, просто заправивши дві бічні пасма за вуха. Щобільше, як і більшість коротких стрижок, піксі-боб дає можливість стильно та елегантно носити усі улюблені сережки.

Піксі

Більше немає потреби у продуктах для укладання, наповнених токсичними речовинами, що обіцяють об’єм та блиск, тому що є стрижка піксі. Ця стрижка має перевагу, що вона покращує зовнішній вигляд дуже м’якими багатошаровими шарами, а також звільняє шию, щоб краще розкрити риси обличчя.

Багатошаровий боб

Щоб пом’якшити риси обличчя, краще підійде м’який і простий багатошаровий боб. Відмінна стрижка, яка може допомогти вам підкреслити ваші найкращі риси обличчя, зберігаючи при цьому обсяг за допомогою багатошарових шарів.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.