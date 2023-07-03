Прическа, покорившая Майли Сайрус и Рианну: стильные идеи трендовой в 2023 году стрижки маллет (фото)

Маллет — достаточно экстравагантная прическа, которую выбираю самые смелые

Стрижка маллет прошла долгий путь с 70-х годов до современности, и более того, эта стильная тенденция продолжает модернизироваться. Что-то между панком, роком и гламуром — уникальный стиль стрижки покорил многих звезд, таких как Майли Сайрус, Рианна, Скарлетт Йоханссон и Зендая.

Отметим, что эта прическа быстро стала унисекс, особенно в мире рока, так как некоторые певцы также переняли ее. Главная особенность стрижки: волосы короткие спереди и длинные сзади.

Отметим, что такую прическу можно делать как обладательницам ровных, так и кудрявых волос. Более того, длину как спереди, так и сзади вы также можете регулировать по своему вкусу. То же самое касается и длины челки.

Если вы все же решились на столь экстравагантное решение, "Телеграф" собрал для вас самые стильные и яркие варианты стрижки маллет. Если вы еще раздумиях, возможно эти фото как раз вас и вдохновят на эксперименты.

Стрижка маллет: идеи

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