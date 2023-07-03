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Прическа, покорившая Майли Сайрус и Рианну: стильные идеи трендовой в 2023 году стрижки маллет (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Этот стиль снова стал одним из самых горячих трендов современности Новость обновлена 03 июля 2023, 08:38
Этот стиль снова стал одним из самых горячих трендов современности. Фото pexels.com

Маллет — достаточно экстравагантная прическа, которую выбираю самые смелые

Стрижка маллет прошла долгий путь с 70-х годов до современности, и более того, эта стильная тенденция продолжает модернизироваться. Что-то между панком, роком и гламуром — уникальный стиль стрижки покорил многих звезд, таких как Майли Сайрус, Рианна, Скарлетт Йоханссон и Зендая.

Отметим, что эта прическа быстро стала унисекс, особенно в мире рока, так как некоторые певцы также переняли ее. Главная особенность стрижки: волосы короткие спереди и длинные сзади.

Отметим, что такую прическу можно делать как обладательницам ровных, так и кудрявых волос. Более того, длину как спереди, так и сзади вы также можете регулировать по своему вкусу. То же самое касается и длины челки.

Если вы все же решились на столь экстравагантное решение, "Телеграф" собрал для вас самые стильные и яркие варианты стрижки маллет. Если вы еще раздумиях, возможно эти фото как раз вас и вдохновят на эксперименты.

Стрижка маллет: идеи

Стрижка маллет 2023 Майли Сайрус
Стрижка маллет 2023 ровная
Стрижка маллет 2023 для брюнеток
Стрижка маллет 2023 короткая
Стрижка маллет 2023 ультракороткая
Стрижка маллет 2023 с удлиненной челкой
Стрижка маллет 2023 для длинных кудрявых волос
Стрижка маллет 2023 с короткой челкой
Стрижка маллет 2023 для блондинок
Стрижка маллет 2023 объемная
Стрижка маллет 2023 на длинные волосы
Стрижка маллет 2023 с выбритыми висками
Стрижка маллет 2023
Стрижка маллет
Стрижка маллет: идеи

"Телеграф" писал ранее, какие прически и стрижки не подходят женщинам за 50 лет. Стилисты указали на ряд важных моментов.

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#Мода #Прически #Стрижки