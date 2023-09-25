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Снова брюнетка: холостячка Майли Сайрус кардинально сменила имидж (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Американская певица и актриса Майли Сайрус Новость обновлена 25 сентября 2023, 11:22
Американская певица и актриса Майли Сайрус. Фото Getty Images/instagram.com/mileycyrus

Звезда соскучилась по Ханне Монтане

Американская актриса и певица Майли Сайрус кардинально сменила имидж. 30-летняя звезда, вероятно, соскучилась по подростковым временам. Тогда еще юная звезда снималась в популярном ситкоме "Ханна Монтана", где она блистала со своим натуральным цветом волос — каштановым. Теперь Майли буквально вернулась к своим корням.

После болезненного развода с актером Лиамом Хемсвортом, который изменил мировой звезде с моделью, знаменитость переключилась на новое направление в своей творческой музыкальной карьере и, при этом, не раз меняла свой имидж.

Вечером 24 сентября Майли Сайрус предстала в новом образе, выложив фото себя новой в Инстаграме, на которых она — брюнетка. После публикации снимков певица получила море позитивных отзывов насчет своей прически. Пост уже собрал более миллиона лайков и более 5 тысяч комментариев.

Поводом для Сайрус показать новый цвет волос стало поздравление итальянского дизайнера Сабато де Сарно "с прекрасным дебютным шоу в качестве креативного директора" Модного дома Gucci.

брюнетка майли сайрус
Майли Сайрус с новым цветом волос и красной сумкой Gucci
прическа майли сайрус
волосы майли сайрус

Как менялся имидж Майли Сайрус с годами: фото

майли сайрус ханна монтана
Ханна Монтана выросла
майли сайрус ханна монтана

Напомним, что недавно не так давно Майли Сайрус повысила популярность стрижки маллет. Этот стиль снова стал одним из самых горячих трендов современности.

Теги:
#Волосы #Майли Сайрус #Имидж #Цвет волос