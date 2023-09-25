Снова брюнетка: холостячка Майли Сайрус кардинально сменила имидж (фото)

Звезда соскучилась по Ханне Монтане

Американская актриса и певица Майли Сайрус кардинально сменила имидж. 30-летняя звезда, вероятно, соскучилась по подростковым временам. Тогда еще юная звезда снималась в популярном ситкоме "Ханна Монтана", где она блистала со своим натуральным цветом волос — каштановым. Теперь Майли буквально вернулась к своим корням.

После болезненного развода с актером Лиамом Хемсвортом, который изменил мировой звезде с моделью, знаменитость переключилась на новое направление в своей творческой музыкальной карьере и, при этом, не раз меняла свой имидж.

Вечером 24 сентября Майли Сайрус предстала в новом образе, выложив фото себя новой в Инстаграме, на которых она — брюнетка. После публикации снимков певица получила море позитивных отзывов насчет своей прически. Пост уже собрал более миллиона лайков и более 5 тысяч комментариев.

Поводом для Сайрус показать новый цвет волос стало поздравление итальянского дизайнера Сабато де Сарно "с прекрасным дебютным шоу в качестве креативного директора" Модного дома Gucci.

Майли Сайрус с новым цветом волос и красной сумкой Gucci

Как менялся имидж Майли Сайрус с годами: фото

Ханна Монтана выросла

Напомним, что недавно не так давно Майли Сайрус повысила популярность стрижки маллет. Этот стиль снова стал одним из самых горячих трендов современности.