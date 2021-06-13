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Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)

Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)
14:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram Liam Hemsworth

31-летний австралийский актер Лиам Хемсворт подтвердил свои отношения с 25-летней моделью Габриэллой Брук. Слухи о их романе появились еще в январе 2020 года, тогда же, когда стало известно об разводе звезды "Голодных игр" с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.

На днях Хемсворт опубликовал в Инстаграме пару совместных фото с благотворительного гала-ужина, который проходил в Сиднее, Австралия. На кадрах Лиам также запечатлен с братом Крисом Хемсвортом, его женой Эльзой Патаки и женой Мэтта Дэймона Люсьяной Баррозо.

На фото - Люсьяна Баррозо (первая), Эльза Патаки (в белом платье) и Крис Хемсворт, Габриэлла Брук и Лиам Хемсворт

На мероприятие Лиам пришел в черном костюме, а Габриэлла надела глубокое черное платье от Dior.

"Его отношения с Габриэллой сильно отличаются от отношений с Майли. Им нравятся одни и те же вещи, и у них одинаковый образ жизни... Это не американские горки взлетов и падений. Его семья одобряет ее. Они счастливы за Лиама, что он нашел человека, который раскрывает в нем все самое лучшее", - передает издание Daily Mail слова инсайдера.

Фото: Daily Mail

 
 
 
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Напомним, что Лиам Хемсворт познакомился с Майли Сайрус в 2010 году на сьемках фильма "Последняя песня" режиссера Николаса Спаркса. Пара поженилась в декабре 2018 года, но объявила о разрыве летом 2019 года.

Ранее Лиам откровенно рассказал, что помогло ему пережить расставание с бывшей женой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Габриэлла Брукс.
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