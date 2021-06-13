Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку после развода с Майли Сайрус (фото)

31-летний австралийский актер Лиам Хемсворт подтвердил свои отношения с 25-летней моделью Габриэллой Брук. Слухи о их романе появились еще в январе 2020 года, тогда же, когда стало известно об разводе звезды "Голодных игр" с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.
На днях Хемсворт опубликовал в Инстаграме пару совместных фото с благотворительного гала-ужина, который проходил в Сиднее, Австралия. На кадрах Лиам также запечатлен с братом Крисом Хемсвортом, его женой Эльзой Патаки и женой Мэтта Дэймона Люсьяной Баррозо.
На фото - Люсьяна Баррозо (первая), Эльза Патаки (в белом платье) и Крис Хемсворт, Габриэлла Брук и Лиам Хемсворт
На мероприятие Лиам пришел в черном костюме, а Габриэлла надела глубокое черное платье от Dior.
"Его отношения с Габриэллой сильно отличаются от отношений с Майли. Им нравятся одни и те же вещи, и у них одинаковый образ жизни... Это не американские горки взлетов и падений. Его семья одобряет ее. Они счастливы за Лиама, что он нашел человека, который раскрывает в нем все самое лучшее", - передает издание Daily Mail слова инсайдера.
Фото: Daily Mail
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что Лиам Хемсворт познакомился с Майли Сайрус в 2010 году на сьемках фильма "Последняя песня" режиссера Николаса Спаркса. Пара поженилась в декабре 2018 года, но объявила о разрыве летом 2019 года.
Ранее Лиам откровенно рассказал, что помогло ему пережить расставание с бывшей женой.