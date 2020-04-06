Лиам Хемсворт рассказал, как пережил расставание с Майли Сайрус

Новости шоу бизнеса:Актер впервые признался, что помогло пережить разрыв отношений с любимой.

30-летний Лиам раньше не комментировал, как чувствовал себя после расставания с Майли. Однако недавно знаменитость украсил обложку издания men's Health и дал откровенное интервью, в котором рассказал, что после развода начал заниматься спортом, для того, чтобы отвлечься.

Лиам говорит, что в течение последних шести месяцев старается держаться на уровне и сохранять баланс. Физические упражнения для него имели очень большое значение.

Также для того, чтобы забыть любимую, актер с головой окунулся в работу. Сейчас звезда "Голодных игр" играет смертельно больного человека, участвующего в игре на выживание в сериале Most Dangerous Game. По сценарию Хемсворту приходится много бегать, что также положительно влияет на его физическую форму.

Во время съемок я много бегал по улице. Но это круто, потому что заставляет меня двигаться дальше. Я преодолевал по 10 километров в день. Раньше никогда такого не делал,– говорит Лиам.