Скачать
Понедельник, 06.04.2020
COVID-19: в Украине запускают аэромедицинские бригады
COVID-19: в Украине запускают аэромедицинские бригады
Украинский бизнес помогает больным COVID-19 медикам
Украинский бизнес помогает больным COVID-19 медикам
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри
Не Меган? В сеть слили настоящее имя жены принца Гарри

Лиам Хемсворт рассказал, как пережил расставание с Майли Сайрус

Лиам Хемсворт рассказал, как пережил расставание с Майли Сайрус
17:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Актер впервые признался, что помогло пережить разрыв отношений с любимой.

30-летний Лиам раньше не комментировал, как чувствовал себя после расставания с Майли. Однако недавно знаменитость украсил обложку издания men's Health и дал откровенное интервью, в котором рассказал, что после развода начал заниматься спортом, для того, чтобы отвлечься.

Лиам говорит, что в течение последних шести месяцев старается держаться на уровне и сохранять баланс. Физические упражнения для него имели очень большое значение.

Также для того, чтобы забыть любимую, актер с головой окунулся в работу. Сейчас звезда "Голодных игр" играет смертельно больного человека, участвующего в игре на выживание в сериале Most Dangerous Game. По сценарию Хемсворту приходится много бегать, что также положительно влияет на его физическую форму.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hope everyone is staying safe and healthy out there! Cheers @menshealthau and @rikerbrothers @scott.hendo for this fun shoot a few months back. @paris_libby @brantmayfield

Публикация от Liam Hemsworth (@liamhemsworth)

Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)

Во время съемок я много бегал по улице. Но это круто, потому что заставляет меня двигаться дальше. Я преодолевал по 10 километров в день. Раньше никогда такого не делал,– говорит Лиам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Актер, Разрыв отношений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
03 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Зеленский: Карантин действует, за сутки заболело меньше людей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Точнее в 10 раз: ИИ сможет точно определить срок службы литий-ионных батарей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь