Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер наконец смог отпустить свои чувства к бывшей жене американской певице Майли Сайрус и начал отношения с моделью Габриэль Брукс.

На днях папарацци удалось заснять пару за страстным поцелуем на австралийском пляже в Байрон-Бей.

Судя по всему, сердцем голливудского актера удалось завладеть очередной красавице. В конце декабря в СМИ появилась информация об отношениях звезды с 21-летней австралийской моделью Габриэль Брукс. Лиам Хемсворт уже успел познакомить любимую с родителями.

Встреча пары с родственниками знаменитого актера состоялась за обедом в одном из ресторанов Сиднея. Улыбки на лицах матери Лиама Хемсворта и Габриелы Брукс свидетельствуют о том, что модель понравилась родителям. Во время ланча царила расслабленная и непринужденная атмосфера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff) 12 Янв 2020 в 12:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff) 12 Янв 2020 в 12:47 PST

На днях же влюбленных заметили на одном из пляжей в Байрон-Бей. Очевидно, их отдых длится до сих пор и в Австралии они провели Рождество и Новый год. Папарацци удалось сфотографировать Лиама Хемсворта и Габриэлу Брукс за горячим поцелуем в купальных костюмах вблизи морского побережья. Такие кадры не оставляют сомнений, что их связывает не просто дружба, а страстные чувства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gabriella Brooks (@gabriella_brooks) 3 Дек 2019 в 11:53 PST

Заметим, что решение актера познакомить красавицу Габриэлу Брукс со своей семьей достаточно красноречивое и свидетельствует о серьезных намерениях звезды. Ведь его предыдущая избранница, брак с которым завершился за 8 месяцев супружеской жизни, удовлетворяла далеко не всех представителей семейства Лиама Хемсворта. Жена его брата Эльза Патаки убеждена, что актер заслуживает лучшую жену.