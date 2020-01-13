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Понедельник, 13.01.2020
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Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)

Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Австралийский актер наконец смог отпустить свои чувства к бывшей жене американской певице Майли Сайрус и начал отношения с моделью Габриэль Брукс.

На днях папарацци удалось заснять пару за страстным поцелуем на австралийском пляже в Байрон-Бей.

Судя по всему, сердцем голливудского актера удалось завладеть очередной красавице. В конце декабря в СМИ появилась информация об отношениях звезды с 21-летней австралийской моделью Габриэль Брукс. Лиам Хемсворт уже успел познакомить любимую с родителями.

Встреча пары с родственниками знаменитого актера состоялась за обедом в одном из ресторанов Сиднея. Улыбки на лицах матери Лиама Хемсворта и Габриелы Брукс свидетельствуют о том, что модель понравилась родителям. Во время ланча царила расслабленная и непринужденная атмосфера.

 
 
 
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Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff)

 
 
 
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Публикация от Liam Hemsworth Fan Account (@liamhemsworthstuff)

На днях же влюбленных заметили на одном из пляжей в Байрон-Бей. Очевидно, их отдых длится до сих пор и в Австралии они провели Рождество и Новый год. Папарацци удалось сфотографировать Лиама Хемсворта и Габриэлу Брукс за горячим поцелуем в купальных костюмах вблизи морского побережья. Такие кадры не оставляют сомнений, что их связывает не просто дружба, а страстные чувства.

 
 
 
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Публикация от Gabriella Brooks (@gabriella_brooks)

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Заметим, что решение актера познакомить красавицу Габриэлу Брукс со своей семьей достаточно красноречивое и свидетельствует о серьезных намерениях звезды. Ведь его предыдущая избранница, брак с которым завершился за 8 месяцев супружеской жизни, удовлетворяла далеко не всех представителей семейства Лиама Хемсворта. Жена его брата Эльза Патаки убеждена, что актер заслуживает лучшую жену.

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Развод, Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Знаменитости, Звезды, Актер, Певица.
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