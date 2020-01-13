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Селена Гомес прошлась по красной дорожке под ручку с Робертом Дауни младшим (Фото)

Селена Гомес прошлась по красной дорожке под ручку с Робертом Дауни младшим (Фото)
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Селена Гомес ошеломила поклонников на красной дорожке на премьере фильма "Дулиттл".

Премьера состоялась в субботу, 11 января в Лос-Анджелесе. Как известно, Селена озвучила одного из персонажей приключенческого фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Голосом известной певицы заговорила Жираф Бетси.

Молодая певица ошеломила всех на премьере фильма своим платьем от Givenchy. Она предстала перед камерами в  полупрозрачном боди с водолазкой, в сочетании с черной юбкой из тафты длиной до пола. Наряд дополнила аксессуарами и простой прической. Бриллиантовые серьги и лунное кольцо от парижского дизайнера Messika добавили в образ немного голливудского шарма. 

На мероприятии в компании Селены Гомес можно было заметить американского актера Роберта Дауни младшего. Железный Человек, как всегда, выглядел эффектно. Для премьеры фильма, в котором он сыграл главную роль, актер выбрал темно-синюю рубашку с рисунком и велюровой куртку того же цвета и классическую пару брюк.

 
 
 
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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

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Парочка находилась в приподнятом настроении, когда они шли по красной ковровой дорожке, позируя перед камерами.

Напомним, что премьера фильма " Удивительное путешествие доктора Дулиттла" последовала за дебютом нового альбома Селены "Rare", который вышел в пятницу, 10 января.

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