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Брэд Питт снялся в рекламной кампании Brioni (Видео)

Брэд Питт снялся в рекламной кампании Brioni (Видео)
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:На официальном инстаграм-странице Brioni опубликовали видео с названием Tailoring Legends, на которых Питт изображен в нетипичных для себя ситуациях.

Бренд Brioni представил кампейн коллекции весна/лето 2020, лицом которой стал Брэд Питт. О том, что звезда фильмов Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и Джеймса Грея "К звездам" станет амбассадором новой коллекции итальянский дом моды объявил еще 19 ноября.

В официальном заявлении бренда отмечают: "Brioni рады представить Брэда Питта, как своего амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и закрепляет связь Brioni с Голливудом."

На одном из роликов он в белоснежной рубашке и классическом костюме вживается в новую роль. 

 
 
 
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Coming soon #BradPitt #Brioni75 #TailoringLegends

Публикация от Brioni (@brioni_official)

А на другом – в серых брюках и черном джемпере с пиджаком занимает режиссерское кресло и готовится к съемкам очередного кино в Лос-Анджелесе. 

 
 
 
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Introducing Brioni’s Spring/Summer 2020 ‘Tailoring Legends’ advertising campaign featuring brand ambassador Brad Pitt #BradPitt #Brioni75 #TailoringLegends

Публикация от Brioni (@brioni_official)

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Вскоре итальянский бренд будет праздновать свое 75-летие и рекламная кампания с участием Брэда Питта посвящена именно этому событию.

Я всегда восхищался элегантным и вневременным дизайном Brioni. Бренд олицетворяет творчество, качество и совершенство, – отметил Брэд Питт.

Ранее послом Brioni был Пирс Броснан и другие звезды Голливуда.

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Брэд Питт, Знаменитости, Актер, Рекламная компания, Brioni.
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