Брэд Питт снялся в рекламной кампании Brioni (Видео)

Новости шоу бизнеса:На официальном инстаграм-странице Brioni опубликовали видео с названием Tailoring Legends, на которых Питт изображен в нетипичных для себя ситуациях.

Бренд Brioni представил кампейн коллекции весна/лето 2020, лицом которой стал Брэд Питт. О том, что звезда фильмов Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и Джеймса Грея "К звездам" станет амбассадором новой коллекции итальянский дом моды объявил еще 19 ноября.

В официальном заявлении бренда отмечают: "Brioni рады представить Брэда Питта, как своего амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и закрепляет связь Brioni с Голливудом."

На одном из роликов он в белоснежной рубашке и классическом костюме вживается в новую роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coming soon #BradPitt #Brioni75 #TailoringLegends Публикация от Brioni (@brioni_official) 9 Янв 2020 в 3:17 PST

А на другом – в серых брюках и черном джемпере с пиджаком занимает режиссерское кресло и готовится к съемкам очередного кино в Лос-Анджелесе.

Вскоре итальянский бренд будет праздновать свое 75-летие и рекламная кампания с участием Брэда Питта посвящена именно этому событию.

Я всегда восхищался элегантным и вневременным дизайном Brioni. Бренд олицетворяет творчество, качество и совершенство, – отметил Брэд Питт.

Ранее послом Brioni был Пирс Броснан и другие звезды Голливуда.