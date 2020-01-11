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Настя Каменских удивила поклонников сменой имиджа (Фото)

Настя Каменских удивила поклонников сменой имиджа (Фото)
21:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Все поклонники Насти Каменских уже привыкли, что артистка красуется с волнистым объемными волосами.

Однако в сети она показала обновленный имидж: звезда заплела африканские косички.

Как известно, 19 января в Украине состоится премьера нового сезона шоу "Голос страны". В юбилейном 10 проекте примут участие Потап и его жена Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK. Но пока съемки прямых эфиров не начались, супруги отправились на экзотический отдых в Мексику.

С курорта Настя Каменских уже успела опубликовать первые снимки, на которых появилась с обновленным имиджем. Артистка заплела на свои роскошные волосы африканские косички, которые удивили поклонников.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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На новую прическу люди отреагировали по-разному. Поклонники Насти Каменских отметили, что она выглядит забавно и волшебно, а вот хейтеры сравнили образ артистки с подростковым.

Однако такая необычная прическа была временной. Уже на новых кадрах Настя Каменских охотно позировала со своим волнистыми волосами.

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Знаменитости, Звезды, Настя Каменских.
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