Настя Каменских удивила поклонников сменой имиджа (Фото)

Новости шоу бизнеса:Все поклонники Насти Каменских уже привыкли, что артистка красуется с волнистым объемными волосами.

Однако в сети она показала обновленный имидж: звезда заплела африканские косички.

Как известно, 19 января в Украине состоится премьера нового сезона шоу "Голос страны". В юбилейном 10 проекте примут участие Потап и его жена Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK. Но пока съемки прямых эфиров не начались, супруги отправились на экзотический отдых в Мексику.

С курорта Настя Каменских уже успела опубликовать первые снимки, на которых появилась с обновленным имиджем. Артистка заплела на свои роскошные волосы африканские косички, которые удивили поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Янв 2020 в 3:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Янв 2020 в 1:39 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 11 Янв 2020 в 7:59 PST

На новую прическу люди отреагировали по-разному. Поклонники Насти Каменских отметили, что она выглядит забавно и волшебно, а вот хейтеры сравнили образ артистки с подростковым.

Однако такая необычная прическа была временной. Уже на новых кадрах Настя Каменских охотно позировала со своим волнистыми волосами.