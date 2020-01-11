Селена Гомес выпустила сказочный клип на песню "Rare" (Видео)

Новости культуры:Американская певица Селена Гомес привлекла внимание всех меломанов. Артистка представила долгожданный альбом Rare и эффектный клип к одноименной песни.

Ролик уже успел взорвать сеть, ведь всего за сутки его посмотрели около 7 миллионов раз.

Разрыв с Джастином Бибером, лечение в психиатрической больнице, бракосочетание бывшего возлюбленного с моделью Хейли Болдуин – 2019 год для Селены Гомес был насыщен неприятными событиями. Поэтому артистка взяла паузу в творчестве и отказалась от запланированных выступлений. Однако уже в конце года Селена Гомес анонсировала возвращение в шоу-бизнес.

Она записала особый альбом под названием Rare ("Редкая"), который разделила на две части: до и после сложного этапа жизни.

Поэтому и трек Селены Гомес привлек внимание всего мира и стал вирусным в сети. Композиция Rare, которую артистка написала во время реабилитации в госпитале, рассказывает о несчастной любви. Согласно тексту трека, парень не оценил уникальность девушки и бросил ее. Именно таким было завершение романа Селены с Джастином Бибером.

"Я наблюдала за тем, как мы взрослели... Сейчас мне кажется, что тебе наплевать. Почему же ты не видишь, что я такая одна?" – говорится в песне.

В ролике Селена Гомес выступает в нежных платьях и бикини. Артистка будто попадает в сказочный мир, где заживляет раны от несчастной любви.