Скачать
Суббота, 11.01.2020
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Умер Нил Пирт - барабанщик легендарной канадской рок-группы "Rush"
Умер барабанщик группы Rush Нил Пирт

Селена Гомес выпустила сказочный клип на песню "Rare" (Видео)

Селена Гомес выпустила сказочный клип на песню "Rare" (Видео)
17:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Американская певица Селена Гомес привлекла внимание всех меломанов. Артистка представила долгожданный альбом Rare и эффектный клип к одноименной песни.

Ролик уже успел взорвать сеть, ведь всего за сутки его посмотрели около 7 миллионов раз.

Разрыв с Джастином Бибером, лечение в психиатрической больнице, бракосочетание бывшего возлюбленного с моделью Хейли Болдуин – 2019 год для Селены Гомес был насыщен неприятными событиями. Поэтому артистка взяла паузу в творчестве и отказалась от запланированных выступлений. Однако уже в конце года Селена Гомес анонсировала возвращение в шоу-бизнес.

Она записала особый альбом под названием Rare ("Редкая"), который разделила на две части: до и после сложного этапа жизни.

Гвинет Пэлтроу призналась, что сильно страдала от разрыва с Брэдом Питтом (Видео)

Поэтому и трек Селены Гомес привлек внимание всего мира и стал вирусным в сети. Композиция Rare, которую артистка написала во время реабилитации в госпитале, рассказывает о несчастной любви. Согласно тексту трека, парень не оценил уникальность девушки и бросил ее. Именно таким было завершение романа Селены с Джастином Бибером.

"Я наблюдала за тем, как мы взрослели... Сейчас мне кажется, что тебе наплевать. Почему же ты не видишь, что я такая одна?" – говорится в песне.

В ролике Селена Гомес выступает в нежных платьях и бикини. Артистка будто попадает в сказочный мир, где заживляет раны от несчастной любви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Клип, Селена Гомес, Знаменитости, Новая песня, Звезды, Певица, Американская певица, Rare.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон приедет в Киев
Макрон приедет в Киев
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь