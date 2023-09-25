С голой спиной и в Gucci: приезжавшая в Украину Джессика Честейн вызвала восторг в Милане (фото)

46-летняя актриса открыла спину, выбрав для красной дорожки топ, украшенный драгоценными камнями

Знаменитая актриса театра и кино Джессика Честейн является очень большой поклонницей модного дома Gucci. Его брендовые наряды 46-летняя знаменитость стильно демонстрирует как на красных дорожках кинофестивалей, так и на показах, которые проходят в рамках различных Недель мод.

В воскресенье, 24 сентября, Честейн посетила церемонию вручения премии CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, которая состоялась в рамках Недели моды в Милане, Италия.

Актриса произвела фурор на мероприятии. В этот раз Джессика была одета в вещи из новой коллекции Gucci Spring 2024. На ней был украшенный драгоценными камнями белый топ с открытой спиной и сшитые на заказ широкие брюки черного цвета.

Джессика Честейн в вещах модного бренда Gucci. Фото: Getty Images

Свой элегантный образ знаменитость дополнила бордовой сумочкой бренда Gucci — Jackie, и уложила свои длинные рыжие локоны роскошными волнами. В качестве аксессуара для своего наряда Джессика Честейн выбрала массивный золотой браслет.

Актриса предпочла топ с открытой спиной. Фото: Getty Images

Знаменитость является преданной поклонницей модного дома Gucci. Фото: Getty Images

Ранее в Венеции Джессика Честейн появилась среди звездных гостей на показе Джорджио Армани. Актриса выбрала для выхода яркий образ.

Напомним, что голливудская актриса поддержала Украину в ее войне с российскими оккупантами. В августе прошлого года Джессика Честейн приехала в Киев и лично встретилась с президентом Владимиром Зеленским.