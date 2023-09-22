С дизайнерской сумочкой: Тейлор Свифт прошлась по ночному Нью-Йорку в трендовом костюме (фото)
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33-летняя исполнительница была замечена папарацци, выходя из ресторана
Американская поп-певица Тейлор Свифт, ранее засветившаяся на церемонии премии MTV Video Music Awards 2023, прогулялась ночным Нью-Йорком. 33-летнюю знаменитость папарацци заметили, когда она выходила из местного ресторана.
Тейлор Свифт выглядела очень шикарно в облегающем черном топе с открытыми плечами. Верх был заправлен в светло-коричневые брюки, которые известная исполнительница застегнула на талии черным кожаным ремнем.
Звезда прогуливалась по тротуару в черных босоножках на каблуке. Дополнила вечерний образ певица черной дизайнерской сумочкой американского дизайнера Брэндона Блэквуда.
Ранее в этот день Тейлор Свифт дополняла образ трендовым пиджаком в тон с брюками.
Ранее Тейлор Свифт была в мировом турне под названием The Eras Tour. В это время стало известно, что 33-летняя исполнительница разорвала помолвку с 32-летним актером Джо Элвином. Спустя несколько недель после разрыва 6-летних отношений певица закрутила роман с музыкантом Мэтти Хили — фронтменом группы "The 1975".
По данным инсайдеров, артисты очень влюблены друг в друга и не собираются скрывать чувства от общественности.