Укр

С дизайнерской сумочкой: Тейлор Свифт прошлась по ночному Нью-Йорку в трендовом костюме (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Американская певица Тейлор Свифт Новость обновлена 22 сентября 2023, 17:01
Американская певица Тейлор Свифт. Фото Getty Images

33-летняя исполнительница была замечена папарацци, выходя из ресторана

Американская поп-певица Тейлор Свифт, ранее засветившаяся на церемонии премии MTV Video Music Awards 2023, прогулялась ночным Нью-Йорком. 33-летнюю знаменитость папарацци заметили, когда она выходила из местного ресторана.

Тейлор Свифт выглядела очень шикарно в облегающем черном топе с открытыми плечами. Верх был заправлен в светло-коричневые брюки, которые известная исполнительница застегнула на талии черным кожаным ремнем.

Звезда прогуливалась по тротуару в черных босоножках на каблуке. Дополнила вечерний образ певица черной дизайнерской сумочкой американского дизайнера Брэндона Блэквуда.

тейлор свифт в черном топе
Тейлор Свифт в Нью-Йорке 22 сентября 2023 года. Фото: Getty Images

Ранее в этот день Тейлор Свифт дополняла образ трендовым пиджаком в тон с брюками.

тейлор свифт в пиджаке
Певица ранее была в сером пиджаке. Фото: Getty Images
тейлор свифт с челкой
33-летняя звезда всегда выглядит стильно. Фото: Getty Images
тейлор свифт в пиджаке
Знаменитость все так же носит любимую челку. Фото: Getty Images
тейлор свифт
Фото: Getty Images

Ранее Тейлор Свифт была в мировом турне под названием The Eras Tour. В это время стало известно, что 33-летняя исполнительница разорвала помолвку с 32-летним актером Джо Элвином. Спустя несколько недель после разрыва 6-летних отношений певица закрутила роман с музыкантом Мэтти Хили — фронтменом группы "The 1975".

По данным инсайдеров, артисты очень влюблены друг в друга и не собираются скрывать чувства от общественности.

Теги:
#Тейлор Свифт #Стиль