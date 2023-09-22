З дизайнерською сумочкою: Тейлор Свіфт пройшлася нічним Нью-Йорком у трендовому костюмі (фото)
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33-річну виконавицю була помічена папараці, виходячи з ресторану
Американська попспівачка Тейлор Свіфт, яка раніше засвітилася на церемонії премії MTV Video Music Awards 2023, прогулялася нічним Нью-Йорком. 33-річну знаменитість папараці помітили, коли вона виходила із місцевого ресторану.
Тейлор Свіфт мала дуже шикарний вигляд в облягаючому чорному топі з відкритими плечима. Верх був заправлений у світло-коричневі штани, які відома виконавиця застебнула на талії чорним шкіряним ременем.
Зірка прогулювалася тротуаром у чорних босоніжках на підборах. Доповнила вечірній образ співачка чорною дизайнерською сумочкою американського дизайнера Брендона Блеквуда.
Раніше цього дня Тейлор Свіфт доповнювала образ трендовим піджаком у тон зі штанами.
Раніше Тейлор Свіфт почала світове турне під назвою The Eras Tour. У цей час стало відомо, що 33-річна виконавиця розірвала заручини із 32-річним актором Джо Елвіном.
Через кілька тижнів після розриву 6-річних стосунків співачка закрутила роман із музикантом Метті Хілі — фронтменом гурту "The 1975". За даними інсайдерів, артисти дуже закохані один в одного і не мають наміру приховувати почуття від громадськості.