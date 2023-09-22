З дизайнерською сумочкою: Тейлор Свіфт пройшлася нічним Нью-Йорком у трендовому костюмі (фото)

33-річну виконавицю була помічена папараці, виходячи з ресторану

Американська попспівачка Тейлор Свіфт, яка раніше засвітилася на церемонії премії MTV Video Music Awards 2023, прогулялася нічним Нью-Йорком. 33-річну знаменитість папараці помітили, коли вона виходила із місцевого ресторану.

Тейлор Свіфт мала дуже шикарний вигляд в облягаючому чорному топі з відкритими плечима. Верх був заправлений у світло-коричневі штани, які відома виконавиця застебнула на талії чорним шкіряним ременем.

Зірка прогулювалася тротуаром у чорних босоніжках на підборах. Доповнила вечірній образ співачка чорною дизайнерською сумочкою американського дизайнера Брендона Блеквуда.

Тейлор Свіфт у Нью-Йорку 22 вересня 2023 року. Фото: Getty Images

Раніше цього дня Тейлор Свіфт доповнювала образ трендовим піджаком у тон зі штанами.

Співачка раніше була у сірому піджаку. Фото: Getty Images

33-річна зірка завжди має стильний вигляд. Фото: Getty Images

Знаменитість так само носить улюблений чубчик. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше Тейлор Свіфт почала світове турне під назвою The Eras Tour. У цей час стало відомо, що 33-річна виконавиця розірвала заручини із 32-річним актором Джо Елвіном.

Через кілька тижнів після розриву 6-річних стосунків співачка закрутила роман із музикантом Метті Хілі — фронтменом гурту "The 1975". За даними інсайдерів, артисти дуже закохані один в одного і не мають наміру приховувати почуття від громадськості.