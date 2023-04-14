Перший виступ після розриву 6-річних стосунків: Тейлор Свіфт "запалила" на сцені у різних вбраннях (фото)

33-річна співачка розійшлася з нареченим, актором Джо Елвіном

Хтось зі знаменитостей у 2023 році лише починає подружнє життя. Наприклад, актриса Міллі Боббі Браун виходить заміж за сина легендарного музиканта Джона Бон Джові. А у музичному світі на одну пару менше — 33-річна виконавиця Тейлор Свіфт розірвала заручини з 32-річним актором Джо Елвіном ("Марія — королева Шотландії" 2019, "Зірки опівдні" 2022).

На жаль, як передає dailymail, знаменитості розсталися, але це не завадило співачці вийти на сцену в місті Тампа, штат Флорида, у рамках свого шостого туру під назвою The Eras Tour. Подія відбулася у четвер, 13 квітня.

Під час виступу Тейлор змінила чимало яскравих нарядів. Під кожну пісню Свіфт преображалась по-новому: на ній були і легкі, світлі сукні, і темні костюми з барвистими візерунками.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Варто додати, що Тейлор Свіфт і Джо Елвін зустрічалися шість років, а в лютому 2022 року на пальці Тейлор "засвітилась" розкішна обручка. Про причини розриву стосунків зіркової пари відомо лише те, що Елвіну не подобалося бути у центрі уваги.

Як повідомляє etonline, акторові важко було переносити рівень популярності Тейлор та увагу з боку публіки. Відмінності у їхніх особистостях також стали важко ігнорувати після кількох років спільного життя. Вони віддалилися один від одного.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв про розставання 56-річного Венсана Касселя та 26-річної Тіни Кунакі. Тим часом колишня дружина французького актора, 58-річна Моніка Беллуччі, захоплює помолоділим видом на світських заходах.