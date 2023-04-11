19-річна зірка "Дуже дивних справ" виходить заміж за сина Джона Бон Джові: фото пари

На безіменному пальці актриси красується велике заручне кільце

Весільний бум у Голлівуді продовжується! Слідом за співачкою Ланою Дель Рей про свої заручини оголосила юна актриса, зірка серіалу "Дуже дивні справи", 19-річна Міллі Боббі Браун. Обранцем дівчини став її бойфренд, син легендарного музиканта Джона Бон Джові — 20-річний Джейк Бонджові.

Про заручини пари в мережі заговорили після того, як Міллі Боббі Браун опублікувала у своїх соціальних мережах милу чорно-білу спільну фотографію з Джейком, на якій вони обіймаються, а на її безіменному пальці красувалося велике кільце. Також на заручини натякає і біле мереживне плаття, яке ідеально підходить для такого важливого випадку.

"Я люблю тебе вже три літа, люба, я хочу їх усі ", — підписала знімок словами з пісні Тейлор Свіфт 19-річна актриса.

Знімками із цієї ж фотосесії поділився і наречений. Джейк Бонджові опублікував кілька фото, які коротко підписав "Назавжди" із білим смайликом у вигляді серця.

Пара почала зустрічатися влітку 2021 року та часто ділиться новинами про свої стосунки, а також спільними знімками у соціальних мережах.

Джейк Бонджові та Міллі Боббі Браун на прем’єрі фільму "Енола Холмс 2" Фото: Getty Images

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