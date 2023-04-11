19-летняя звезда "Очень странных дел" выходит замуж за сына Джона Бон Джови: фото пары

На безымянном пальце актрисы красуется большое помолвочное кольцо

Свадебный бум в Голливуде продолжается! Вслед за певицей Ланой Дель Рей о своей помолвке объявила юная актриса, звезда сериала "Очень странные дела", 19-летняя Милли Бобби Браун. Избранником девушки стал ее бойфренд, сын легендарного музыканта Джона Бон Джови — 20-летний Джейк Бонджови.

О помолвке пары в сети заговорили после того, как Милли Бобби Браун опубликовала в своих социальных сетях милую черно-белую совместную фотографию с Джейком, на которой они обнимаются, а на ее безымянном пальце красовалось большое кольцо. Также на помолвку намекает и белое кружевное платье, которое идеально подходит для такого важного случая.

"Я люблю тебя уже три лета, дорогая, я хочу их все", — подписала снимок словами из песни Тейлор Свифт 19-летняя актриса.

Снимками из этой же фотосессии поделился и жених. Джейк Бонджови опубликовал несколько фото, которые коротко подписал "Навсегда" с белым смайликом в виде сердца.

Пара начала встречаться летом 2021 года и часто делится новостями о своих отношениях, а также совместными снимками в социальных сетях.

Джейк Бонджови и Милли Бобби Браун на премьере фильма "Энола Холмс 2" Фото:Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что в жизни популярной украинской певицы Насти Каменских не все так радужно. В медиа появилась информация, что якобы звезда больше не проживает вместе с супругом Потапом.