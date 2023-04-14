Первое выступление после разрыва 6-летних отношений: Тейлор Свифт "зажгла" на сцене в разных нарядах (фото)

33-летняя певица разошлась с женихом, актером Джо Элвином

Кто-то из знаменитостей в 2023 году только начинает супружескую жизнь. К примеру, актриса Милли Бобби Браун выходит замуж за сына легендарного музыканта Джона Бон Джови. А в музыкальном мире на одну пару меньше — 33-летняя исполнительница Тейлор Свифт разорвала помолвку с 32-летним актером Джо Элвином ("Две королевы" 2019, "Звёзды в полдень" 2022).

К сожалению, как передает dailymail, знаменитости расстались, но это не помешало певице выйти на сцену в городе Тампа, штат Флорида, в рамках своего шестого тура под названием The Eras Tour. Событие состоялось в четверг, 13 апреля.

Во время выступления Тейлор сменила немало ярких нарядов. Под каждую песню Свифт преображалась по-новому: на ней были и легкие, светлые платья, и темные костюмы с красочными узорами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Стоит добавить, что Тейлор Свифт и Джо Элвин встречались шесть лет, а в феврале 2022 года на пальце Тейлор "засветилось" роскошное обручальное кольцо. О причинах разрыва отношений звездной пары известно только то, что Элвину не нравилось быть в центре внимания.

Как сообщает etonline, актеру тяжело было переносил уровень популярности Тейлор и внимание со стороны публики. Различия в их личностях также стали трудно игнорировать после нескольких лет совместной жизни. Они отдалились друг от друга.

Фото: Getty Images

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