Тейлор Свіфт закрутила новий роман через кілька тижнів після розриву 6-річних стосунків (фото)

Артистка недовго переживала розлучення на самоті

Американська співачка, одна з високооплачуваних у наш час, 33-річна Тейлор Свіфт за кілька тижнів після розлучення з нареченим, актором Джо Елвіном, знайшла нового бойфренда. Обранцем виконавиці став музикант Метті Хілі.

Про новий роман зірки повідомляє The Sun. Свіфт та Хілі давно знайомі та неодноразово співпрацювали, а чутки про їхні стосунки ходили ще кілька років тому.

Коханий співачки – 34-річний фронтмен гурту The 1975 Метті Хілі. За даними інсайдерів, Свіфт та Хілі дуже закохані один в одного і не збираються приховувати почуття від громадськості. Цікаво, що близько десяти років тому вони розпочинали романтичні стосунки, але тоді роман не зав’язався.

Це не перший роман Свіфт із представником творчої індустрії. У різний час вона була у стосунках із вокалістом гурту Jonas Brothers Джо Джонасом, акторами Тейлором Лотнером та Заком Ефроном, виконавцями Гаррі Стайлсом і Келвіном Харрісом.

Нагадаємо, з попереднім бойфрендом Джо Елвіном артистка була у відносинах шість років, а в лютому 2022 року стало відомо про їхні заручини. Причиною розлучення, судячи з усього, стало небажання чоловіка завжди перебувати у центрі уваги, саме на цьому ґрунті у партнерів почався розлад у стосунках.

Тейлор Свіфт у компанії Метті Хілі багато років тому. Фото: Getty Images

Обранець співачки — Метті Хілі. Фото: Getty Images

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