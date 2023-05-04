Тейлор Свифт закрутила новый роман спустя несколько недель после разрыва 6-летних отношений (фото)

Артистка недолго переживала расставание в одиночестве

Американская певица, одна из высокооплачиваемых в наше время, 33-летняя Тейлор Свифт через несколько недель после расставания с женихом, актером Джо Элвином, нашла нового бойфренда. Избранником исполнительницы стал музыкант Мэтти Хили.

О новом романе звезды сообщает The Sun. Свифт и Хили давно знакомы и неоднократно сотрудничали, а слухи об их отношениях ходили еще несколько лет назад.

Возлюбленный певицы – 34-летний фронтмен группы The 1975 Мэтти Хили. По данным инсайдеров, Свифт и Хили очень влюблены друг в друга и не собираются скрывать чувства от общественности. Интересно, что около десяти лет назад они начинали романтические отношения, но тогда роман не завязался.

Это не первый роман Свифт с представителем творческой индустрии. В разное время она была в отношениях с вокалистом группы Jonas Brothers Джо Джонасом, актерами Тейлором Лотнером и Заком Эфроном, исполнителями Гарри Стайлсом и Келвином Харрисом.

Напомним, с предыдущим бойфрендом Джо Элвином артистка была в отношениях шесть лет, а в феврале 2022 года стало известно об их помолвке. Причиной расставания, судя по всему, стало нежелание мужчины всегда находится в центре внимания, именно на этой почве у партнеров начался разлад в отношениях.

Тейлор Свифт в компании Мэтти Хили много лет назад. Фото: Getty Images

Избранник певицы - Мэтти Хили. Фото: Getty Images

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