Тарас Цымбалюк поделился романтическими фото со своей новой девушкой и признался ей в любви

На милых снимках пара обнимается и целуется

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, ранее получивший повестку в военкомат, не устает хвастаться своей новой девушкой перед своими поклонниками.

На своей странице в Инстаграм звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал романтический пост со снимками со своей возлюбленной — ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. А в милой подписи к снимкам признался девушке в любви.

"Только тогда, когда любим мы, можем называться людьми…" — написал актер, использовав для признания строчки из песни группы Бумбокс "Люди".

В комментариях под постом поклонники восхищаются парой и забрасывают их комплиментами и лестными отзывами об их союзе. "Красивая пара", "Вы очень красивая пара", "Такие молодые, влюбленные и красивые", "Пусть так будет всегда", "Невозможно налюбоваться" — пишут в сети.

Напомним, что актер Тарас Цымбалюк в июне развелся с визажисткой Тиной Антоненко, с которой звезда пробыл в отношениях около 4 лет.

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