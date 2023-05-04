Тарас Цимбалюк поділився романтичними фото зі своєю новою дівчиною та освідчився їй у коханні

На милих знімках пара обіймається та цілується

Відомий український актор Тарас Цимбалюк, який раніше отримав повістку у військкомат, не втомлюється хвалитися своєю новою дівчиною перед своїми шанувальниками.

На своїй сторінці в Інстаграм зірка серіалу "Піймати Кайдаша" опублікував романтичну публікацію зі знімками зі своєю коханою — ресторатором та дизайнеркою Світланою Готочкіною. А в милому підписі до знімків освідчився дівчині у коханні.

"Тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватись людьми…" — написав актор, використавши для освдчення рядки з пісні гурту Бумбокс "Люди".

У коментарях під постом шанувальники захоплюються парою і закидають їх компліментами та приємними відгуками про їхній союз. "Красива пара", "Ви дуже гарна пара", "Такі молоді, закохані та красиві", "Нехай так буде завжди", "Неможливо намилуватися" — пишуть у мережі.

Нагадаємо, що актор Тарас Цимбалюк у червні розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, з якою зірка пробув у стосунках близько 4 років.

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