Шакіра в золоті, total black від Тейлор Свіфт та наречена Нікі Мінаж: найяскравіші образи з премії MTV Video Music Awards 2023 (фото)

Церемонія у 2023 році порадувала стильними та дуже красивими образами від знаменитостей

У вівторок, 12 вересня 2023 року, неподалік Нью-Йорка в Prudential Center у Ньюарку відбулася щорічна церемонія нагородження MTV Video Music Awards, яка зібрала всіх найяскравіших зірок музичної індустрії. І звичайно ж на традиційній рожевій доріжці заходи знаменитості блищали у неймовірно красивих та стильних образах, а місцями навіть дуже відвертими та навіть скандальними.

Зазначимо, що лідером за кількістю "зібраних" нагород цього року стала Тейлор Свіфт, яка забрала усі премії у основних категоріях. Загалом співачка забрала додому 9 статуеток за вечір.

До речі, для церемонії нагородження Свіфт обрала досить стримане вбрання: чорну сукню з розрізом до стегон, золотими ґудзиками вздовж ліфа зі збірками та незвичайним декольте від світового бренду Versace.

Свій образ вона доповнила золотими намистами та чорними туфлями на шпильці Фото: Getty Images

Артистка забрала найбільшу кількість нагород Фото: Getty Images

Також вбрання від Versace обрала і 46-річна колумбійська суперзірка Шакіра. Співачка з’явилася на рожевій доріжці в ефектній золотій кольчужній сукні з відкритою спиною і розрізом до стегна. Зазначимо, що на премії Шакіра була не одна, а зі своїми синами — 9-річним Міланом та 7-річним Сашком, які до речі також були з ніг до голови одягнені у Versace.

Свій образ співачка не обтяжувала аксесуарами Фото: Getty Images

Зовсім і не скажеш, що артистці майже 50 років. Фото: Getty Images

Сини Шакіри були в однакових спортивних костюмах із фірмовим золотим принтом італійського лейбла Фото: Getty Images

"Тренд" на total black образ Тейлор Свіфт також перейняли і співачка Демі Ловато. Артистка вибрала повністю чорне вбрання: мінісукню з сітки та шкіри з довгим шкіряним оверсайз плащем з величезними об’ємними гострими плечима.

Стильний ансамбль срібними сережками-краплями з діамантами та масивними каблучками Фото: Getty Images

У чорному на рожевій доріжці також з’явилася Рита Ора. Артистка вибрала стильну довгу сукню Rodarte з відкритими плечима та ефектними рукавами, яку поєднувала з масивними блискучими срібними черевиками на високій платформі.

Яскраве взуття відмінно виділялося на тлі всього образу. Фото: Getty Images

Сукня співачки трохи нагадує образ Мортісії із сімейки Адамс Фото: Getty Images

31-річна виконавиця Селена Гомес прибула на церемонію від MTV у чудовій мереживній червоній сукні з квітковим принтом від Оскара де ла Рента. Наряд із глибоким декольте та спідницею з розшитих бісером квітучих лоз із розрізом до стегна чудово підкреслив усі принади співачки.

Співачка мала карколомний вигляд Фото: Getty Images

Гомес доповнила вбрання відповідними червоними туфлями на підборах та сережками Фото: Getty Images

Співачка Софія Карсон прийшла на захід у яскравому синьому комплекті зі штанами, розшитому блискучими паєтками, від Alexandre Vauthier.

Софія Карсон мала сліпучий вигляд у прямому розумінні Фото: Getty Images

Навіть чоботи Карсон вибрала у колір та стиль вбрання Фото: Getty Images

"Королева репу" Нікі Мінаж цього року перетворилася на наречену. Замість традиційної сукні артистка одягла сексуальний весільний ансамбль Барбі від Dolce & Gabbana з атласним корсетом, мереживними боками та прозорою спідницею. І завершила свій образ співачка вуаллю з мереживним оздобленням.

Нікі Мінаж залишилася вірною естетиці свого рожевого гардеробу Фото: Getty Images

За вуаллю ховався макіяж у рожевих тонах Фото: Getty Images

А 30-річна реперка Карді Бі вирішила засліпити присутніх блискучою срібною сукнею в підлогу з манжетами на руках від Ділари Фіндикоглу, яка була повністю вкрита срібними шпильками та перлами. Ефектне вбрання відмінно підкреслило всі форми артистки: тонку талію, пишні груди та стегна.

Сукня та манжети Карді зроблені із шпильок Фото: Getty Images

Дуже ефектне вбрання Фото: Getty Images

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