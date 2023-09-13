Шакіра в золоті, total black від Тейлор Свіфт та наречена Нікі Мінаж: найяскравіші образи з премії MTV Video Music Awards 2023 (фото)
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Церемонія у 2023 році порадувала стильними та дуже красивими образами від знаменитостей
У вівторок, 12 вересня 2023 року, неподалік Нью-Йорка в Prudential Center у Ньюарку відбулася щорічна церемонія нагородження MTV Video Music Awards, яка зібрала всіх найяскравіших зірок музичної індустрії. І звичайно ж на традиційній рожевій доріжці заходи знаменитості блищали у неймовірно красивих та стильних образах, а місцями навіть дуже відвертими та навіть скандальними.
Зазначимо, що лідером за кількістю "зібраних" нагород цього року стала Тейлор Свіфт, яка забрала усі премії у основних категоріях. Загалом співачка забрала додому 9 статуеток за вечір.
До речі, для церемонії нагородження Свіфт обрала досить стримане вбрання: чорну сукню з розрізом до стегон, золотими ґудзиками вздовж ліфа зі збірками та незвичайним декольте від світового бренду Versace.
Також вбрання від Versace обрала і 46-річна колумбійська суперзірка Шакіра. Співачка з’явилася на рожевій доріжці в ефектній золотій кольчужній сукні з відкритою спиною і розрізом до стегна. Зазначимо, що на премії Шакіра була не одна, а зі своїми синами — 9-річним Міланом та 7-річним Сашком, які до речі також були з ніг до голови одягнені у Versace.
"Тренд" на total black образ Тейлор Свіфт також перейняли і співачка Демі Ловато. Артистка вибрала повністю чорне вбрання: мінісукню з сітки та шкіри з довгим шкіряним оверсайз плащем з величезними об’ємними гострими плечима.
У чорному на рожевій доріжці також з’явилася Рита Ора. Артистка вибрала стильну довгу сукню Rodarte з відкритими плечима та ефектними рукавами, яку поєднувала з масивними блискучими срібними черевиками на високій платформі.
31-річна виконавиця Селена Гомес прибула на церемонію від MTV у чудовій мереживній червоній сукні з квітковим принтом від Оскара де ла Рента. Наряд із глибоким декольте та спідницею з розшитих бісером квітучих лоз із розрізом до стегна чудово підкреслив усі принади співачки.
Співачка Софія Карсон прийшла на захід у яскравому синьому комплекті зі штанами, розшитому блискучими паєтками, від Alexandre Vauthier.
"Королева репу" Нікі Мінаж цього року перетворилася на наречену. Замість традиційної сукні артистка одягла сексуальний весільний ансамбль Барбі від Dolce & Gabbana з атласним корсетом, мереживними боками та прозорою спідницею. І завершила свій образ співачка вуаллю з мереживним оздобленням.
А 30-річна реперка Карді Бі вирішила засліпити присутніх блискучою срібною сукнею в підлогу з манжетами на руках від Ділари Фіндикоглу, яка була повністю вкрита срібними шпильками та перлами. Ефектне вбрання відмінно підкреслило всі форми артистки: тонку талію, пишні груди та стегна.
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