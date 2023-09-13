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Шакіра в золоті, total black від Тейлор Свіфт та наречена Нікі Мінаж: найяскравіші образи з премії MTV Video Music Awards 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найкрасивіші вбрання MTV Video Music Awards 2023 Новина оновлена 13 вересня 2023, 12:27
Найкрасивіші вбрання MTV Video Music Awards 2023. Фото Getty Images

Церемонія у 2023 році порадувала стильними та дуже красивими образами від знаменитостей

У вівторок, 12 вересня 2023 року, неподалік Нью-Йорка в Prudential Center у Ньюарку відбулася щорічна церемонія нагородження MTV Video Music Awards, яка зібрала всіх найяскравіших зірок музичної індустрії. І звичайно ж на традиційній рожевій доріжці заходи знаменитості блищали у неймовірно красивих та стильних образах, а місцями навіть дуже відвертими та навіть скандальними.

Зазначимо, що лідером за кількістю "зібраних" нагород цього року стала Тейлор Свіфт, яка забрала усі премії у основних категоріях. Загалом співачка забрала додому 9 статуеток за вечір.

До речі, для церемонії нагородження Свіфт обрала досить стримане вбрання: чорну сукню з розрізом до стегон, золотими ґудзиками вздовж ліфа зі збірками та незвичайним декольте від світового бренду Versace.

Тейлор Свіфт
Свій образ вона доповнила золотими намистами та чорними туфлями на шпильці Фото: Getty Images
Тейлор Свіфт на MTV Video Music Awards
Артистка забрала найбільшу кількість нагород Фото: Getty Images

Також вбрання від Versace обрала і 46-річна колумбійська суперзірка Шакіра. Співачка з’явилася на рожевій доріжці в ефектній золотій кольчужній сукні з відкритою спиною і розрізом до стегна. Зазначимо, що на премії Шакіра була не одна, а зі своїми синами — 9-річним Міланом та 7-річним Сашком, які до речі також були з ніг до голови одягнені у Versace.

Шакіра
Свій образ співачка не обтяжувала аксесуарами Фото: Getty Images
46-річна Шакіра
Зовсім і не скажеш, що артистці майже 50 років. Фото: Getty Images
Шакіра із синами
Сини Шакіри були в однакових спортивних костюмах із фірмовим золотим принтом італійського лейбла Фото: Getty Images

"Тренд" на total black образ Тейлор Свіфт також перейняли і співачка Демі Ловато. Артистка вибрала повністю чорне вбрання: мінісукню з сітки та шкіри з довгим шкіряним оверсайз плащем з величезними об’ємними гострими плечима.

Демі Ловато
Стильний ансамбль срібними сережками-краплями з діамантами та масивними каблучками Фото: Getty Images

У чорному на рожевій доріжці також з’явилася Рита Ора. Артистка вибрала стильну довгу сукню Rodarte з відкритими плечима та ефектними рукавами, яку поєднувала з масивними блискучими срібними черевиками на високій платформі.

Рита Ора
Яскраве взуття відмінно виділялося на тлі всього образу. Фото: Getty Images
Рита Ора стиль
Сукня співачки трохи нагадує образ Мортісії із сімейки Адамс Фото: Getty Images

31-річна виконавиця Селена Гомес прибула на церемонію від MTV у чудовій мереживній червоній сукні з квітковим принтом від Оскара де ла Рента. Наряд із глибоким декольте та спідницею з розшитих бісером квітучих лоз із розрізом до стегна чудово підкреслив усі принади співачки.

Селена Гомес стиль
Співачка мала карколомний вигляд Фото: Getty Images
Селена Гомес
Гомес доповнила вбрання відповідними червоними туфлями на підборах та сережками Фото: Getty Images

Співачка Софія Карсон прийшла на захід у яскравому синьому комплекті зі штанами, розшитому блискучими паєтками, від Alexandre Vauthier.

Софія Карсон
Софія Карсон мала сліпучий вигляд у прямому розумінні Фото: Getty Images
Софія Карсон стиль
Навіть чоботи Карсон вибрала у колір та стиль вбрання Фото: Getty Images

"Королева репу" Нікі Мінаж цього року перетворилася на наречену. Замість традиційної сукні артистка одягла сексуальний весільний ансамбль Барбі від Dolce & Gabbana з атласним корсетом, мереживними боками та прозорою спідницею. І завершила свій образ співачка вуаллю з мереживним оздобленням.

Нікі Мінаж
Нікі Мінаж залишилася вірною естетиці свого рожевого гардеробу Фото: Getty Images
Нікі Мінаж у вбранні Барбі
За вуаллю ховався макіяж у рожевих тонах Фото: Getty Images

А 30-річна реперка Карді Бі вирішила засліпити присутніх блискучою срібною сукнею в підлогу з манжетами на руках від Ділари Фіндикоглу, яка була повністю вкрита срібними шпильками та перлами. Ефектне вбрання відмінно підкреслило всі форми артистки: тонку талію, пишні груди та стегна.

Карді Бі
Сукня та манжети Карді зроблені із шпильок Фото: Getty Images
Карді Бі стиль
Дуже ефектне вбрання Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав про чорний тотал-лук Холлі Беррі. Актриса з’явилася із коханим на показі мод відомого бренду Michael Kors.

Теги:
#Нікі Мінаж #Шакіра #Рита Ора #Селена Гомес #Тейлор Свіфт #Стиль #Демі Ловато #MTV Video Music Awards