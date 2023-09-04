У прозорих сукнях: Кейт Бекінсейл і Ріта Ора змусили всіх "ахнути", з’явившись у Венеції (фото)

Британки наче змовилися, прийшовши на вечірку у схожих відвертих образах

Знаменитості продовжують прибувати на Венеціанський кінофестиваль, який цього року триватиме до 9 вересня. Окрім актриси Міли Йовович, легендарної Софі Лорен та Джесіки Честейн, яка відвідувала Україну, на світських заходах були помічені — актриса Кейт Бекінсейл і співачка Ріта Ора.

Знаменитості одночасно з’явилися на гала-концерті amfAR під час Венеціанського кінофестивалю в неділю, 3 вересня. Вони вразили всіх присутніх розкішними образами, і ніби змовившись пройшлися червоною доріжкою майже в однакових, прозорих сукнях.

50-річна Кейт Бекінсейл продемонструвала свою підтягнуту фігуру в прозорому ансамблі Georges Chakra, який складався з розшитого золотими блискітками боді та відповідної сукні із золотим оздобленням, схожим на накидку.

Доповнила свій образ актриса прозорими туфлями на платформі з металевою основою, яскравими золотими сережками та каблучкою з аметистом у формі серця.

До свого чорно-золотого вбрання Кейт одягла величезне кільце з аметистом. Фото: Getty Images

32-річна виконавиця Ріта Ора обрала вражаючу напівпрозору сукню від Stephane Rolland із довгим, плавним шлейфом. Вона продемонструвала свою чудову фігуру, одягнувши під сукню боді тілесного кольору, яка була підкреслена блискучим поясом, затягнутим на талії.

Також британська співачка взула високі туфлі на платформі. Зірка доповнила свій образ срібними та великими кільцями.

Під шаром прозорої сукні на Ріті було боді тілесного кольору. Фото: Getty Images

Зірки мали приголомшливий вигляд у Венеції на вихідних. Фото: Getty Images

Кейт Бекінсейл "працювала на камеру" у прозорій сукні разом зі співачкою Рітою Орою. Фото: Getty Images

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