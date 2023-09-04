В прозрачных платьях: Кейт Бекинсейл и Рита Ора заставили всех "ахнуть", появившись в Венеции (фото)

Британки словно сговорились, прийдя на вечеринку в похожих откровенных образах

Знаменитости продолжают прибывать на Венецианский кинофестиваль, который в этом году продлиться до 9 сентября. Кроме актрисы Милы Йовович, легендарной Софи Лорен, посещавшей Украины Джессики Честейн, на светских мероприятиях были замечены — актриса Кейт Бекинсейл и певица Рита Ора.

Знаменитости одновременно появились на гала-концерте amfAR во время Венецианского кинофестиваля в воскресенье, 3 сентября. Они поразили всех присутствующих роскошными образами, и словно сговорившись прошлись красной дорожкой в почти одинаковых, прозрачных платьях.

50-летняя Кейт Бекинсейл продемонстрировала свою подтянутую фигуру в прозрачном ансамбле Georges Chakra, который состоял из расшитого золотыми блестками боди и соответствующего платья с золотой отделкой, похожим на накидку.

Дополнила свой образ актриса прозрачными туфлями на платформе с металлической основой, яркими золотыми серьгами и кольцом с аметистом в форме сердца.

К своему черно-золотому наряду Кейт надела огромное кольцо с аметистом. Фото: Getty Images

32-летняя исполнительница Рита Ора выбрала впечатляющее полупрозрачное платье от Stephane Rolland с длинным, плавным шлейфом. Она продемонстрировала свою восхитительную фигуру, надев под платье боди телесного цвета, которое было подчеркнуто блестящим поясом, затянутым на талии.

Также британская певица обула высокие туфли на платформе. Звезда дополнила свой образ серебряными и крупными кольцами.

Под слоем прозрачного платья на Рите было боди телесного цвета. Фото: Getty Images

Звезды выглядели потрясающе в Венеции на выходных. Фото: Getty Images

Кейт Бекинсейл "работала на камеру" в прозрачном платье вместе с певицей Ритой Орой. Фото: Getty Images

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