47-летняя Милла Йовович в роскошном платье от Prada затмила всех на кинофестивале в Венеции (фото)

Актриса надела шикарный наряд, который эффектно оголил ее плечи

В Венеции на международный кинофестиваль съехалось немало звезд, даже легендарная Софи Лорен. Среди известных гостей и 47-летняя актриса украинского происхождения Милла Йовович.

Так, звезда фильмов "Пятый элемент", "Обитель зла" и "Жанна д’Арк" посетила благотворительное мероприятие американского фонда исследований СПИДа (American Foundation for AIDS Research) amfAR. Мероприятие состоялось в рамках международного кинофестиваля в Венеции 3 сентября 2023 года.

Так, для выхода в свет Милла Йовович выбрала роскошное шелковое платье от бренда Prada розового оттенка, которое украшено цветочной аппликацией. Дополняют ансамбль эффектные серебристые серьги, браслет и клатч в тон. Стрижка а-ля рваный каскад подчеркнула красивые черты лица актрисы, а макияж сделал выразительными глаза и губы.

Роскошная Милла Йовович. Фото: Getty Images

Выразительный макияж актрисы. Фото: Getty Images

Стильный образ. Фото: Getty Images

Платье от Prada. Фото: Getty Images

Звезда затмила всех. Фото: Getty Images

Кроме Миллы Йовович на кинофестиваль в Венецию прибыла ее старшая дочь. 15-летняя Эвер Андерсон пошла по стопам мамы и занимается актерством и моделингом. Девушку во время прогулки на лодке "поймали" папарацци, та с улыбкой позировала и махала рукой.